Tuttocuoio Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato

DIRETTA TUTTOCUOIO PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio Pontedera sarà diretta dall’arbitro Antonello Balice di Termoli, assistito dai guardalinee Thomas Ruggieri di Pescara ed Enrico Montanari di Ancona. Nel girone A della Lega Pro derby molto interessante a Pontedera, tra la formazione di Ponte a Egola ovvero il Tuttucuoio e lo stesso Pontedera, che si gioca sabato 18 marzo con inizio alle ore 20.30. Le due squadre sono divise da pochi punti di differenza in classifica con il Tuttocuoio che occupa la diciassettesima posizione a quota 28, in compagnia della Lupa Roma e in piena zona playout, mentre il Pontedera si trova in quattordicesima posizione a quota 32 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Carrarese . Un confronto dunque molto importante per entrambe le squadre, che arrivano rispettivamente da un pareggio casalingo per 1–1, quello ottenuto dal Pontedera con il Renate, ed una sconfitta esterna quale il 3-1 incassato dal Tuttocuoio a Cremona. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Per il Tuttocuoio di mister Luca Fiasconi si tratta di cercare un ritorno al successo, dopo le ultime tre gare contro formazioni della testa della classifica concluse con altrettanti ko, che hanno fatto seguito ad un buon momento nel quale sembrava che la squadra avesse svoltato in modo positivo, ed il derby potrebbe dare la carica necessaria in questo senso. Anche per il Pontedera di Paolo Indiani i tre punti sono molto importanti, non solo per la classifica ma anche per rimettersi in corsa dopo un periodo nel quale ha fatto meglio in trasferta che in casa; il derby da calendario si gioca proprio in trasferta, anche se sul suo campo di casa ovvero lo stadio Ettore Mannucci.

Nella gara di andata il Tuttocuoio riuscì ad imporsi per 2–1 ed anche nella successiva sfida tra le due formazioni, per la Coppa Italia di Lega Pro, fu la formazione di Fiasconi ad imporsi chiudendo il match per 3–1. Una vittoria, quella del Tuttocuoio nell’andata, che arrivò grazie ad una buona prestazione, ma anche con una buona dose di fortuna con la rete decisiva segnata allo scadere da Borghini sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Tuttocuoio era riuscito ad andare per primo in vantaggio, nel corso del primo tempo con una rete di Shelikadze, ex Empoli, poi il Pontedera aveva pareggiato con un gol segnato da Polvani all’86’ dopo una lunga serie di attacchi portati verso la porta difesa da Nocchi. A quel punto la gara sembrava poter andare in archivio sul risultato di parità, ma proprio al termine del recupero la rete di Borghini aveva sparigliato di nuovo le carte.

Nell’ultimo turno invece il Tuttocuoio ha fatto visita alla Cremonese, ed aveva cominciato bene la partita passando in vantaggio dopo 13 minuti grazie a Merkaj, che ha realizzato con un bel pallonetto. Il match è poi cambiato completamente e la formazione di Tesser ha iniziato ad attaccare, trovando il pari prima dello scadere del primo tempo con Ferretti. Nella ripresa le altre due reti della Cremonese, a segno subito dopo il ritorno in campo con Brighenti che ha insaccato con un bel colpo di testa. Il Tuttocuoio ha provato a reagire ma senza successo, nel finale i grigiorossi hanno poi chiuso il conto con la rete di Scappini.

Nell’incontro casalingo contro il Renate, il Pontedera ha ottenuto un punto pareggiando 1–1: la squadra di Indiani è passata in vantaggio per prima con Santini su assist di Calò. Il pareggio della formazione lombarda è arrivato nel corso della ripresa con Scaccabarozzi, che ha segnato con un tiro da fuori area. Tra le due reti diverse occasioni, sia per il Pontedera in particolare con Corsinelli che per il Renate, con Lavagnoli e Marzeglia.

Probabili formazioni: per il Tuttocuoio previsto il modulo 4-3-1-2 con Nocchi tra i pali, Bachini e Falivena difensori centrali, Borghini e Lo Porto esterni bassi. A centrocampo dovrebbero giocare Zenuni (in ballottaggio con Serinelli), Caciagli e Berardi, sulla trequarti probabile l’impiego di Pinzauti con Merkaj e Shekiladze e comporre il tandem offensivo. Un’ipotesi alternativa vede l’avanzamento di Pinzauti in attacco e l’inserimento di Masia tra le linee. Squalificata la punta Francesco Gelli.

Il Pontedera dovrebbe confermare l’assetto sulla carta abbottonato, un 4-5-1 in grado di sbilanciarsi in un più offensivo 4-3-3 in caso di necessità. In porta Lori, in difesa da destra a sinistra Andrea Gemignani, Risaliti, Polvani e Videtta. Il perno di centrocampo dovrebbe essere Calò, affiancato dalle mezzali Kabashi e Roberto Bonaventura, quest’ultimo in ballottaggio con Caponi. Sugli esterni Calcagni e Corsinelli, in avanti Santini che con il gol di sabato scorso si è portato a quota 12 in classifica marcatori.

Le quote per il derby pisano vedono favorito il Tuttocuoio: snai.it propone il segno 1 per la vittoria neroverde a 2,30, poi il segno X per il pareggio finale a 3,05 e il segno 2 per il colpo esterno del Pontedera a quota 3,10. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Pontedera sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

