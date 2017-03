Akragas-Matera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA AKRAGAS MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Akragas Matera, diretta dall'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che rappresenterà un intrigante testacoda nel programma dell'undicesima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Si troveranno di fronte due squadre che dopo aver attraversato un periodo estremamente difficile, sono riuscite a vivere la settimana scorsa un importante domenica di riscatto. La formazione di Agrigento ha piegato in trasferta il Taranto in un drammatico scontro salvezza: i gol di Cocuzza su rigore e di Coppola nella ripresa hanno ridato speranza ai siciliani, che sembravano quasi avviati ad una malinconica marcia verso i play out. Invece la salvezza diretta, rappresentata dal sestultimo posto al momento occupato proprio dai tarantini, è tornata ad essere un obiettivo concreto, che potrebbe essere raggiunto dando continuità e soprattutto tornando a vincere in casa allo stadio Esseneto. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Dove l'Akragas in questo campionato si è imposto solo due volte, il 18 settembre contro la Virtus Francavilla e il 12 febbraio nel derby contro il Catania. Il Matera dopo cinque sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto sfumare il sogno del salto diretto in Serie B, è tornato finalmente alla vittoria con un due a zero sulla Reggina che ha salvato la panchina di Auteri, ora chiamato a preparare al meglio la squadra per i play off, blindando il terzo posto, e a provare a conquistare la Coppa Italia di Lega Pro nella doppia finale contro il Venezia.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Akragas schierato con Addario alle spalle del brasiliano Cazé da Silva, di Mileto e di Riggio, titolari nella difesa a tre. Longo sarà l'esterno di fascia destra e Sepe il laterale mancino, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Coppola, Bramati e Palmiero. In avanti, confermato Cocuzza al fianco del croato Klaric. Risponderà il Matera con Tozzo a difesa della porta e una difesa a tre con Mattera, Scognamillo e Gigli schierati dal primo minuto. I due centrali di centrocampo saranno Casoli e De Rose, Armeno il laterale sinistro sulla mediana e Di Lorenzo sarà confermato sulla fascia opposta, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Negro, Strambelli e Lanini.

Entrambi gli allenatori, come di consueto in questo campionato, opteranno per la difesa a tre, col 3-5-2 di Di Napoli per l'Akragas opposto al 3-4-3 di Auteri nel Matera. Le vittorie dell'ultima giornata di campionato hanno rinsaldato quelle che erano diventate due delle panchine più traballanti del girone. Per il mister degli agrigentini la fiducia della società non è mai stata in discussione, il recente crollo in campionato ha reso invece precaria la posizione del tecnico dei lucani, salvato probabilmente, prima del successo sulla Reggina, dai brillanti risultati di Coppa.

Capitolo quote per le scommesse: al di là della netta differenza in classifica tra le due squadre, le difficoltà casalinghe dell'Akragas non possono essere ignorate dai bookmaker, che considerano il Matera favorito con quota 2.05 offerta da Betclic per il successo esterno, mentre Paddy Power propone a 3.25 la quota per l'eventuale pareggio ed Eurobet alza fino a 3.80 la quota relativa al ritorno alla vittoria in casa dei siciliani. Diretta in streaming video per Akragas-Matera, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, esclusiva per gli abbonati al sito sportube.tv, mentre non è prevista diretta tv.

