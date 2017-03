Ancona Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANCONA PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona Pordenone sarà diretta dall’arbitro Diego Provesi di Treviglio, assistito dai guardalinee Giovanni Manara di Mantova e Cinzia Carovigno di Potenza. Ancona-Pordenone, in programma domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida delicatissima soprattutto per i padroni di casa, in programma per l'undicesima giornata di ritorno nel girone B di Lega Pro. L'Ancona infatti continua ad essere in caduta libera, reduce da sette sconfitte e un pareggio nelle ultime otto partite di campionato, periodo in cui è arrivata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia di Lega Pro, in semifinale per mano dell'Andria. Nell'ultimo match giocato domenica sera in casa del Gubbio i dorici hanno lottato fino alla fine, ma si sono dovuti arrendere perdendo due a tre e ritrovandosi appaiati al Teramo ultimo in classifica, a due lunghezze di distanza da Lumezzane e Fano. Play off che sembrano quasi inevitabili per i biancorossi, che dovranno affrancarsi da una crisi nera contro un avversario molto difficile da affrontare. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

L'ultima vittoria contro il Sudtirol ha dimostrato infatti come il Pordenone resti comunque una delle realtà d'alta classifica più brillanti del raggruppamento, con la squadra di Tedino che ha saputo reagire alla brutta sconfitta di Santarcangelo della settimana precedente. Quarti in classifica, i Ramarri hanno ormai rinunciato a rincorrere il Venezia di Pippo Inzaghi ormai lanciato verso la promozione diretta in Serie B, ma sono pronti a ruggire nei play off e ad attaccare potenzialmente il Parma secondo e il Padova terzo in classifica.

Allo stadio Del Conero dovrebbero fronteggiarsi le seguenti formazioni titolari. Marchigiani padroni di casa in campo con Anacoura estremo difensore, dietro la linea difensiva a quattro composta da Daffara sulla fascia destra, Nicolao sulla fascia sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Cacioli e Luca Ricci. Il ghanese Agyei, Bambozzi e Gelonese giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Frediani, in gol nell'ultima sfortunata trasferta di Gubbio, affiancherà Voltan e Del Sante nel tridente offensivo.

Risponderà il Pordenone con Stefani e Marchi difensori centrali davanti all'estremo difensore D'Arsie, mentre Semenzato sarà impiegato in posizione di terzino destro e De Agostini in posizione di terzino sinistro. I tre titolari di centrocampo saranno Burrai, Suciu e Misuraca, mentre Cattaneo si muoverà in posizione di trequartista, di supporto al tandem offensivo composto da Padovan e dal brasiliano Arma.

Dopo l'addio di Brini, l'Ancona è passata sotto la guida tecnica di Pagliari, ma il 4-3-3 del tecnico non sta portando frutti concreti in termini di risultati. Anzi la squadra, già prima della sconfitta di Gubbio, era stata contestata in maniera durissima dai tifosi, e la situazione sembra davvero bollente con i biancorossi a serio rischio retrocessione in Serie D. 4-3-1-2 per il Pordenone di Bruno Tedino che dovrà prepararsi ad una nuova avventura nei play off dopo la semifinale raggiunta, persa contro il Pisa poi promosso, nella passata stagione, miglior risultato da anni per i Ramarri.

Un’occhiata infine alle quote per le scommesse su questo match di Lega Pro. Fattore campo ribaltato, visto anche il momento nero che stanno attraversando i marchigiani: su snai.it il segno 1 per il ritorno al successo dell’Ancona si alza a quota 3,55, mentre il segno 2 per la vittoria esterna del Pordenone è l’opzione favorita a quota 2,05. Invece il segno X per il pareggio tra le due squadre è valutato 3,20. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,70), Over (2,00), Gol (1,85) e NoGol (1,82).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Ancona Pordenone sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.