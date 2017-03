Andria Siracusa/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANDRIA SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Andria Siracusa, diretta dall'arbitro Davide Miele di Torino, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra rivelazioni di un campionato di Lega Pro che nel girone C non smette di dispensare sorprese. Per l'Andria il momento è in realtà abbastanza delicato, visto che dopo una lunghissima serie positiva la marcia dei pugliesi si è un po' rallentata nelle ultime settimane. Sono arrivate due sconfitte nelle ultime quattro partite, contro la Casertana e domenica scorsa sul campo del Cosenza, e in generale i biancazzurri sono scesi all'ottavo posto in classifica, con soli due punti di vantaggio sul Catania undicesimo, prima squadra fuori dalla zona play off. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

L'Andria ha dovuto subire il sorpasso di un Siracusa attualmente sesto e sempre più lanciato verso una partecipazione alla post season per la Serie B che avrebbe del clamoroso. Questo perché i siciliani, neopromossi dalla Serie D, erano partiti in questa stagione innanzitutto per salvarsi, con un avvio di campionato molto complicato. La squadra di Sottil è riuscita però poi a prendere un ritmo quasi inarrestabile, e al momento è reduce da quattro vittorie consecutive ottenute contro Melfi, Matera, Vibonese e la settimana scorsa in casa contro l'Unicusano Fondi, preziosissimo successo di misura firmato da un gol del centravanti Pippo Scardina.

Allo stadio Degli Ulivi di Andria si troveranno di fronte queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con il romeno Pop Ionut in porta e il suo connazionale Rada nella difesa a tre al fianco di Curcio e di Paolillo, mentre mancherà Aya espulso nella trasferta di Cosenza. L'altro romeno Onescu affiancherà Vasco e Mancino nella zona centrale di centrocampo, mentre Tartaglia sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Tito la fascia sinistra. In avanti, toccherà a Croce fare coppia con Cianci.

Risponderà il Siracusa con Santurro estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il francese Diakité, con Pirrello, Turati e con Malerba. L'argentino Spinelli e Palermo saranno i vertici arretrati in un centrocampo completato da Valente, dal brasiliano Paulo Daniel Dentello Azzi e da Catania come incursori offensivi. In avanti, nel ruolo di unica punta, confermato il match winner della sfida contro l'Unicusano Fondi, Scardina.

Scontro tattico fra il 3-5-2 di Favarin e il 4-2-3-1 di Sottil. Forse tra i pugliesi sta subentrando un pizzico di appagamento, dopo il grande girone d'andata e la salvezza diretta ormai messa in cassaforte, per una squadra che ha comunque affrontato il campionato sempre a piccoli passi, con molti pareggi. Il Siracusa invece sembra ormai giocare con la forza dei nervi distesi, e sfruttando i grandi risultati ottenuti in casa potrebbe davvero proporsi come protagonista a sorpresa per i play off.

Il campo dell'Andria viene sempre considerato duro da affrontare dai bookmaker, che concedono i favori del pronostico ai padroni di casa, la cui vittoria viene quotata 2.55 da Paddy Power, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.20 la quota relativa all'eventuale blitz siciliano in Puglia. Per seguire Andria Siracusa, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà prevista la diretta in streaming video per tutti gli abbonati al sito sportube.tv, ma non la diretta tv.

