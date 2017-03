Atalanta Pescara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA ATALANTA PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Atalanta Pescara verrà diretta dall'arbitro Fabbri; alle ore 15.00 di domenica 19 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo. La formazione di Gasperini arriva a questo match dopo il pesante K.O. di San Siro contro l'Inter (7-1 il punteggio alla scala del calcio), risultato probabilmente impietoso per quanto visto in campo ma che consente ai bergamaschi di ripartire con umiltà e rimettere i piedi per terra dopo i forse eccessivi voli pindarici dell'ambiente. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Elemento fondamentale e determinante per la straordinaria stagione vissuta dagli orobici fino ad ora è l'agonismo e l'organizzazione che l'allenatore Gasperini ha saputo trasmettere ai suoi. Nonostante una rosa che, col senno di poi, si è dimostrata non inferiore a quella di alcune squadre delle zone alte, non è certamente nei valori tecnici e dei giocatori in sé che l'Atalanta ha costruito le fortune di questa stagione. Per questo motivo occorre ritrovare subito la concentrazione ed evitare di smarrirsi nel momento più importante del campionato, senza perciò rinunciare a quella spensieratezza propria di una squadra giovane e consapevole di vivere qualcosa di eccezionale. Il calendario giunge favorevole agli atalantini, attesi dalla sfida contro la formazione fino ad ora più debole del campionato ed ormai con la testa già al prossimo campionato di Serie B.

Il Pescara, infatti, nonostante l'esordio scintillante di Zeman sulla panchina nella gara interna contro il Genoa, in tre gare ha praticamente riposto immediatamente le speranze di salvezza in un cassetto. Tre K.O. contro Chievo, Sampdoria e Udinese con 3 gol subiti a partita evidenziano tutti quei limiti che hanno reso disastrosa una stagione che era iniziata con buoni auspici. Gli abruzzesi si sono rivelati nuovamente fragilissimi ed inconsistenti dal punto di vista caratteriale, difetti troppo importanti per sopravvivere al cospetto dei campioni di questo campionato. L'avvento di Zeman, pur conferendo quella suggestione di un campionato stravinto di Serie B nel 2011/12, non deve illudere i tifosi e la società su una riuscita sicura di una nuova impresa nella prossima stagione. Occorre avere un progetto alla mano e costruire qualcosa di importante, in modo che la gioia della massima serie non duri solo un anno come accade a molte formazioni di questa fascia.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico atalantino Gasperini schiera il consueto 3-4-3 con Berisha a difendere la porta, linea difensiva composta da Caldara, Toloi e Zukanovic. A centrocampo ci saranno Kessie e Freuler nel ruolo di interni, mentre Conti e Grassi dovrebbero completare il reparto accentrandosi dal lato interno. In attacco spazio al tridente formato da Petagna, Gomez e Kurtic, con l'argentino pronto a partire qualche metro più in avanti ed allargato sulla sinistra, mentre lo sloveno potrebbe occupare una posizione più accentrata.

Nel Pescara sarà ça va sans dire 4-3-3 zemaniano con Bizzarri in porta, Zampano, Stendardo, Bovo e Biraghi in difesa. A centrocampo giocheranno Verre, Bruno e Memushaj, con Muntari che scalpita dopo il gol rifilato all'Udinese, mentre in attacco Caprari, Cerri e Benali dovrebbero comporre il tridente. Leggendo gli 11 titolari di entrambe le formazioni si potrebbe tranquillamente parlare di due formazioni quasi sullo stesso piano, o quantomeno tale sarebbe stata la lettura se questo discorso fosse stato fatto ad inizio stagione. In questo preciso momento, però, dopo 28 giornate di campionato, il risultato di questa analisi è ben altro: l'Atalanta ha sorpreso tutti con una squadra giovane e ben organizzata, con giocatori che hanno trovato la possibilità di rendere al massimo delle proprie potenzialità.

A partire dalla difesa, passando per un efficientissimo centrocampo fino a giungere ad un attacco affiatato i meccanismi all'interno della squadra sono sempre stati ben oleati, e vedere una partita dell'Atalanta è stata una soddisfazione sia per i tifosi che per gli amanti di questo sport. Tutt'altro discorso, invece, per quanto riguarda la stagione del Pescara, vittima di una disorganizzazione e di una fragilità mentale che ha finito per mandare all'aria una stagione senza quasi troppi rimpianti per i giocatori e per la società, con il giusto disappunto di una tifoseria organizzata che ormai da alcune partite diserta lo stadio.

SNAi quota l'1 a 1,23, a fronte di un segno 2 quotato ben 11. Il segno X del pareggio è dato a 6,50. Atalanta Pescara sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 4 (il numero 254). Gli abbonati alla televisione satellitare dunque potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.





