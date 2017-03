Bologna Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BOLOGNA CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Bologna Chievo verrà diretta dall'arbitro Abisso; alle ore 15.00 di domenica 19 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La formazione di Roberto Donadoni, dopo un periodo particolarmente duro dal punto di vista dei risultati, ha ritrovato il sorriso vincendo un match sentito e significativo come il derby contro il Sassuolo. A Reggio Emilia i rossoblù si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Destro al termine di una gara equilibrata e sempre in discussione. Sembra in qualche modo essere ritornata anche un po' di buona sorte per i bolognesi, che nelle gare contro Inter sono tornati a casa probabilmente con meno di quello che avrebbero meritato. I 31 punti in classifica danno garanzie quasi assolute per quanto concerne il discorso salvezza, soprattutto in presenza di una concorrenza ormai rassegnata e con un piede e mezzo in cadetteria. Nonostante ciò, è d'obbligo per gli uomini di Donadoni cercare di dare un seguito a questo ritorno alla vittoria e cercare, perché no, di inanellare un filotto positivo fino al termine del campionato.

L'avversario di questo turno è un Chievo in salute, che ha messo in difficoltà il Milan a San Siro pur uscendo sconfitto, e che ha letteralmente annientato il modesto Empoli nell'ultimo turno giocato al Bentegodi. La squadra di Rolando Maran ha dimostrato anche quest'anno di portare avanti con professionalità e fair play l'impegno stagionale pur ad obiettivo ampiamente raggiunto; l'impressione è che l'esperta squadra veneta (l'età media supera i 30 anni) cerchi di divertirsi in ogni gara e di essere un modello di sportività e diligenza dal punto di vista professionale, valori che rispecchiano una gestione societaria straordinaria per le dimensioni del club.

Per quanto concerne l'analisi delle probabili formazioni, il tecnico Donadoni dovrebbe confermare lo schieramento vittorioso a Reggio Emilia. L'ex tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Mbaye e Rizzo per infortunio; spazio allora a Mirante in porta, con Masina e Torosidis nel ruolo di terzini, Maietta e Helander centrali. A centrocampo la già citata assenza di Rizzo obbliga il tecnico emiliano ad inserire Pulgar con Dzemaili e Taider. In attacco tridente composto da Verdi, Destro e Di Francesco, anche se Krejci scalpita per ritrovare la maglia da titolare.

Maran schiera il suo Chievo con un 4-3-1-2 con Sorrentino confermato fra i pali, Gobbi, Cesar, Dainelli e Cacciatore in difesa. A centrocampo Radovanovic e Castro partono dall'inizio, mentre per completare il reparto a centro-destra è ballottaggio fra Hetemaj e Bastien, con quest'ultimo favorito per questioni tattiche. In avanti Birsa sarà il trequartista dietro ad Inglese e Meggiorini, che torna titolare dopo il turno di riposo e l'occasione concessa a Pellissier.

Nella gara di andata giocata ad ottobre a Verona, il risultato finale fu di 1-1. Il pareggio è proprio il risultato che domina nel testa a testa di queste due squadre, con l'ultimo successo che risale al gennaio 2016 ed è proprio del Chievo sul campo del Bologna. In quell'occasione fu un gol di Pepe, ora al Pescara, a regalare i 3 punti ed un'importante soddisfazione ai clivensi. Le rose sono leggermente cambiate ma hanno preservato una buona ossatura rispetto ad allora, e non del tutto dissimili sono anche i modi di giocare delle due squadre. Si assisterà sicuramente ad un incontro imprevedibile ed aperto ad ogni risultato, con gli emiliani che devono ritrovare un successo casalingo contro il Chievo che manca da 4 anni. Una certa rivalità divide anche le due tifoserie, principalmente per motivi geografici, ma nulla più sugli spalti è avvenuto negli ultimi appuntamenti.

Per quanto riguarda il pronostico, SNAI quota il segno 1 vittoria Bologna a 2,15, a fronte di un 3,40 per il segno 2. Il pareggio è quotato 3,10. Bologna Chievo sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 5 (il numero 255). Gli abbonati alla televisione satellitare dunque potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.





