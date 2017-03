CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere: chi segnerà tra Mertens e Higuain? (29^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: MERTENS IN CAMPO ALLE 12.30, HIGUAIN ALLE 15.00 (29^ GIORNATA): IL PIPITA VUOLE TORNARE A SEGNARE - E' strano per uno come Gonzalo Higuain non segnare per tre partite di fila. Il Pipita infatti non va in rete dalla gara casalinga contro il Palermo, rimasto fermo nelle tre gare successive contro Empoli, Udinese e Milan oltre anche alle due contro il Porto in Champions League. La classifica marcatori lo vede ancora molto in alto con Dres Mertens che ha segnato il suo stesso numero di gol, diciannove, e sopra Dzeko e Icardi a venti reti e sopra Belotti a ventidue. Sarà una gara importante quella di Marassi alle ore 15.00 per il Pipita che sfida la Sampdoria giocando ancora nel 4-2-4 di Massimiliano Allegri al fianco di Paulo Dybala. Staremo a vedere se riuscirà a segnare ancora. Stasera poi toccherà a Edin Dzeko in Roma-Sassuolo continuare ad animare la lotta per vincere la classifica dei capocannonieri.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: MERTENS IN CAMPO ALLE 12.30, HIGUAIN ALLE 15.00 (29^ GIORNATA): IL BELGA ANCORA DA FALSO NOVE - Dres Mertens scende in campo oggi alle 12.30 in Empoli-Napoli ancora da falso nove. L'attaccante belga è a diciannove gol come Gonzalo Higuain e vuole provare a mettere in difficoltà chi gli è davanti nella classifica marcatori. Ieri si sono affrontati Andrea Belotti e Mauro Icardi che in Torino-Inter non hanno segnato e sono quindi fermi rispettivamente a ventidue e venti gol. Giocano invece oggi Edin Dzeko (20) e Gonzalo Higuain (19) rispettivamente contro Sassuolo e Sampdoria. Sarà interessante però vedere cosa farà proprio Dres Mertens che scenderà in campo per primo alle 12.30 al Castellani contro la squadra di Martusciello. Le probabili formazioni ci dicono che il belga sarà ancora una volta falso nove al centro dell'attacco tra Josè Maria Callejon e Lorenzo Insigne. Staremo a vedere se riuscirà a segnare ancora. Intanto in settimana sono state diverse le voci di una sua possibile partenza con la moglie Kat che vorrebbe cambiare città. Voci che il calciatore vorrà smentire sul campo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2016-2017

Andrea Belotti (Torino) 22

Edin Dzeko (Roma), Mauro Icardi (Inter) 20

Gonzalo Higuain (Juventus), Dries Mertens (Napoli) 19

Ciro Immobile (Lazio) 17

Nikola Kalinic (Fiorentina) 13

Carlos Bacca (Milan), Marco Borriello (Cagliari) 12 Federico Bernardeschi (Fiorentina), Marek Hamsik (Napoli), Iago Falque (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Luis Muriel (Sampdoria), Ilija Nestorovski (Palermo), Giovanni Simeone (Genoa), Cyril Thereau (Udinese) 10

