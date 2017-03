Cagliari Lazio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA CAGLIARI LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Cagliari Lazio verrà diretta dall'arbitro Guida; alle ore 15.00 di domenica 19 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Punti importanti in palio, soprattutto per la Lazio di Simone Inzaghi, nel match che è in programma al Sant’Elia tra i padroni di casa di mister Massimo Rastelli ed i biancocelesti romani. La Lazio si trova infatti in piena corsa per le posizioni di alta classifica, con il quarto posto attuale, a quota 56, che le assicura la qualificazione in Europa League, ma anche la possibilità di puntare ad una posizione ancora più alta, la terza, attualmente detenuta dal Napoli, con 4 punti di vantaggio, che potrebbe dare l’accesso ai turni preliminari di Champions League. I sardi sono reduci da una sconfitta a Firenze nell’ultimo turno, maturata soltanto al 92esimo, ma dopo una gara nella quale sono riusciti a rendersi pericolosi sono un paio di volte, sempre con Marco Borriello, mentre per i laziali la pratica Torino si è risolta con un tranquillo 3-1 nel posticipo che si è giocato lunedì scorso all’Olimpico.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Cagliari non ha assolutamente problemi di classifica, trovandosi nella zona tranquilla di centro classifica e deve quindi cercare gli stimoli giusti per chiudere il campionato al meglio, soprattutto davanti ai suoi tifosi, dopo che nell’ultimo turno casalingo aveva subito una autentica goleada da parte dell’Inter. Mister Rastelli in stagione è stato messo più volte sul banco degli imputati, ma sinora la società ha sempre fatto quadrato intorno all’allenatore, anche di fronte a contestazioni abbastanza forti della tifoseria, che reclama soprattutto maggiore continuità di rendimento da parte della squadra, che in certe gare sembra poter aspirare a qualcosa di più, ma poi si perde, e sembra non avere voglia di lottare.

Ben diverso il campionato della Lazio, che Simone Inzaghi si è trovato in mano dopo la lunga vicenda Bielsa, con il tecnico argentino prima annunciato e poi lasciato andare dopo le sue esternazioni. Inzaghi ha saputo dare un buon gioco alla Lazio, vede la possibilità di giocarsi la finale della Coppa Italia dopo il 2 – 0 affibbiato alla Roma nella gara di andata di semifinale, ed in generale ha "bucato" ben poche partite in questa stagione, facendo fruttare tutti gli elementi della rosa a sua disposizione.

Nella gara di andata, giocata all’Olimpico, la Lazio si impose per 4-1 contro i sardi, con la prima rete segnata da Keita dopo 6 minuti di gioco. 10 minuti dopo il Cagliari aveva avuto la possibilità di pareggiare i conti con Borriello su calcio di rigore, ma il centravanti rossoblù aveva sbagliato. Subito dopo la doppietta di Immobile, con la prima rete segnata su calcio di rigore al 23esimo e la seconda 5 minuti dopo su azione. La chiusura della Lazio arriva sempre nella prima parte di gara, al 34esimo, con Felipe Anderson che confeziona il poker, permettendo ai biancocelesti una ripresa di assoluto controllo della gara, con Capuano che segna la rete della bandiera per il Cagliari quando mancano 3 minuti alla fine della partita.

Per quanto riguarda le formazioni che vedremo in campo al fischio d’inizio al Sant’Elia, la squadra di casa dovrebbe fare ricorso ancora al 4-4-1-1, che si è visto nel turno precedente con la Fiorentina. Mister Rastelli non dispone di Faragò, Ceppitelli e Melchiorri, tutti assenti per infortunio. Rafael confermato tra i pali, con Isla e Murru che occuperanno le due fasce laterali difensive, con Pisacane e Bruno Alves al centro. La linea di centrocampo con Dessena e Padoin larghi e Barella e Ionita al centro. A supporto di Borriello ci sarà Joao Pedro. Mister Inzaghi deve invece fare i conti con una squalifica, quella di Milinkovic-Savic, ma non cambia modulo confermando il 4-3-3 con Marchetti in porta, Basta ed il romeno Radu difensori laterali e la coppia centrale tutta olandese con Hoedt e De Vrij; i tre di centrocampo saranno il nazionale azzurro Parolo, il capitano Biglia, e Lulic; in attacco ai lati di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Keita.

In settimana Rastelli è tornato a parlare dopo la sconfitta di Firenze, dichiarando che la sua squadra poteva vincere ed in quel caso non avrebbe "rubato nulla". Il tecnico del Cagliari ha posto l’accento sul fatto che la difesa è riuscita a fermare l’attacco viola, mentre in attacco è mancato soltanto il "guizzo decisivo". Rastelli si è anche rammaricato per il palo colpito da Sau ed ha gettato anche lo sguardo avanti alla partita con la Lazio, definita una "grandissima squadra", sicuro però che i suoi ragazzi sapranno affrontarla con grande carica come hanno fatto con la squadra di Paulo Sousa.

Cagliari Lazio sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero su Sky Calcio 2, e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Mediaset Premium Calcio 1 e Calcio 1 HD). In entrambi i casi gli abbonati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando - rispettivamente - le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

© Riproduzione Riservata.