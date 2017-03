Catanzaro Monopoli/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Catanzaro Monopoli, diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro della sezione di Collegno, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida particolarmente delicata nel programma dell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un faccia a faccia tra due squadre impelagate nella lotta per la salvezza, ma se per i calabresi questa è una realtà che si presenta sin dalla prima giornata di campionato, per i pugliesi il torneo ha preso una piega inaspettata e amara, dopo un eccellente inizio. Dopo un ottimo girone d'andata che aveva fatto pensare ad un possibile insediamento in pianta stabile in zona play off, il Monopoli ha perso progressivamente terreno ritrovandosi ora con tre soli punti di vantaggio proprio sul Catanzaro quintultimo e sulla zona play out. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

A poco sembra essere servito l'avvicendamento in panchina, con Bucaro che ha sostituito Zanin sulla panchina dei Gabbiani. Le ultime due sconfitte contro Messina e Foggia hanno complicato una situazione già difficile. Ko molto duro da digerire anche per il Catanzaro, che a Melfi domenica scorsa ha perso l'occasione per uscire finalmente dalla zona play out. E' anche vero che i lucani sono in ripresa con due vittorie dopo un'incredibile serie nera di undici sconfitte consecutive, ma dopo il successo interno contro il Matera si poteva pensare che la squadra potesse centrare il salto di qualità necessario per puntare alla salvezza diretta.

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Il Catanzaro scnederà in campo con De Lucia estremo difensore e una difesa a quattro con Mirko Esposito impiegato in posizione di terzino destro ed Imperiale in posizione di terzino destro, mentre la coppia di difensori centrali sarà formata da Prestia e Sirri. Il belga Van Ransbeeck e Maita giocheranno a centrocampo nella zona centrale, con Icardi a coprire la fascia destra e Cunzi la fascia sinistra, mentre in attacco faranno coppia Giuseppe Giovinco e Saraò.

Risponderà il Monopoli con Mario Esposito, lo slovacco Cikos e Mercadante titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Furlan. L'uruguaiano Nicolini farà coppia con Cavagna al centro della linea mediana, mentre Pinto sulla sinistra e Ricucci sulla sinistra saranno gli esterni di fascia. Al greco Sounas spetteranno compiti da trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Genchi e Montini.

E' tornato a cadere il Catanzaro di Erra, con il 4-4-2 del tecnico che ha pagato un'esuberanza forse inaspettata degli avversari nell'ultimo match di Melfi. Il Taranto sestultimo è lontano ancora solo due lunghezze, e in casa i calabresi sono reduci da due vittorie consecutive. 3-4-1-2 per il Monopoli di Bucaro, reduce da un solo punto ottenuto nelle ultime cinque partite e capace di realizzare un solo gol nelle ultime sei.

Al momento difficile per entrambe le squadre, le agenzie di scommesse rispondono con valutazioni legate al fattore campo, che vedono i calabresi padroni di casa favoriti con quota 2.20 offerta da Eurobet per il segno '1'. Per Bet365 eventuale pareggio quotato 3.20, mentre Sisal Matchpoint propone a 3.75 la quota legata al successo esterno dei pugliesi. Sarà il sito sportube.tv, come per tutti gli incontri di Lega Pro, a trasmettere la diretta streaming video di Catanzaro Monopoli, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, in esclusiva via internet mentre non ci sarà diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

