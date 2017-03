Cesena Ternana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CESENA TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 31^ GIORNATA) - Cesena Ternana sarà diretta dall'arbitro Marini; è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e va in scena alle ore 17:30 di domenica 19 marzo. Spareggio salvezza al Manuzzi di Cesena dove si affronteranno i padroni di casa e la Ternana. Sarà una vera e propria gara della verità in quanto sarà possibile capire se effettivamente entrambe possono ambire alla salvezza. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

Cesena che al momento occupa una posizione valevole per i play-out mentre la Ternana è ultima in classifica assieme al Trapani. In caso di k.o. si complicherebbe pesantemente la missione salvezza per il Cesena così come per i rossoverdi:con una sconfitta la Ternana potrebbe considerarsi già con un piede in Lega Pro. Cesena che arriverà a questa sfida con la rabbia accumulata dopo alcune settimane di crisi. La sconfitta contro la Spal ha acceso lo spirito di rivalsa nei ragazzi di Camplone ma occhio agli umbri che sono in un buon momento di forma.

Liverani, da poco arrivato sulla panchina della Ternana, ha dato entusiasmo ad una piazza che sembrava essere col morale a pezzi dopo una stagione fin qui disastrosa. Sarà la concreta possibilità per rialzarsi dopo un momento di flessione per entrambe. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Cesena ha voglia di vincere. La partita con la Ternana potrà essere decisiva per il futuro dei bianconeri che vogliono raggiungere la salvezza quanto prima. Il modulo scelto da mister Camplone sarà il consolidato 3-5-2.

In porta giocherà Agazzi con Donkor, Ligi e Rigione a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo giocheranno invece Crimi, Schiavone e Kone mentre sugli esterni agiranno Renzetti e Di Roberto. In attacco invece ci sarà il tandem composto da Panico e Cocco. In casa Ternana, mister Liverani ha dato entusiasmo all'ambiente con la bella vittoria contro il Trapani.

Il modulo dell'ex tecnico del Genoa sarà il 4-3-1-2 con Aresti in porta. In difesa agiranno Germoni, Valjent, Meccariello e Zanon. A centrocampo giocheranno Di Noia, Ledesma e Petriccione mentre sarà Falletti il trequartista. In avanti la coppia composta dall'uruguaiano Avenatti e dall'ex bomber del Bari, Monachello. Dalla panchina pronto a subentrare il giovane attaccante Palombi. Il Cesena basa gran parte del suo gioco su un centrocampo molto qualitativo con Kone e Crimi che possono essere micidiali negli inserimenti.

Bene in avanti Cocco che da quando è arrivato sta dimostrando di essere un validissimo sostituto del croato Djuric, trasferitosi in Inghilterra. La difesa ancora da registrare soprattutto sul lato destro con Donkor che non sembra essersi integrato al massimo negli schemi di mister Camplone. La Ternana invece sta cercando ancora quell'equilibrio che potrebbe portare alla salvezza. Un miracolo quello chiesto a Liverani che ha dato già un'impronta diversa.

Bene Falletti che sulla trequarti è ormai un punto di riferimento già da diverse stagioni. Chi invece in attacco è sempre più pericoloso è il connazionale Avenatti, attaccante di riferimento della formazione umbra. Ci si attende qualcosa di più da Monachello: l'ex bomber del Bari non segna da parecchio e la gara di Cesena potrebbe essere l'occasione giusta. Liverani può anche contare su una panchina di qualità con Palombi, giovane esterno d'attacco, che può fare bene soprattutto nella ripresa.

Interessanti le quote relative alla gara del Manuzzi tra il Cesena e la Ternana. I padroni di casa sono favoriti secondo le quote proposte da Bwin: infatti l'1 viene quotato a 1.72. Il pareggio viene quotato a 3.30 mentre il colpo della Ternana a 5.00.

Il mister dei padroni di casa, Camplone, ha ammesso che la sua squadra non è in un gran momento. Difficoltà da cui punta ad uscire immediatamente per provare a risollevare la china e magari a salvare una stagione che fin qui non è stata certo esaltante. Ternana che vuole vincere per dare continuità all'ottimo risultato ottenuto contro il Trapani in casa. La formazione umbra ha avuto bisogno di una vittoria per provare a sperare ancora in una salvezza che al momento appare assai complicata. Sarà una gara che vedrà anche una buona cornice di pubblico al Manuzzi proprio perché potrebbe essere fondamentale in chiave salvezza per entrambe.

Cesena Ternana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 3, e dunque sarà un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite; sarà a disposizione anche l'applicazione Sky Go, grazie alla quale si potrà seguire questa partita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

