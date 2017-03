Cosenza Juve Stabia/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA COSENZA JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Cosenza-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Daniele Viotti della sezione di Tivoli, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide più interessanti dell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Due squadre potenzialmente in grado di puntare ad alti livelli ma che non sono riuscite a mettere in mostra le loro qualità con la giusta continuità. I silani hanno battuto l'Andria nell'ultimo turno di campionato in quello che poteva essere considerato come una sorta di ultimo treno nella lotta per i play off. Il micidiale uno-due firmato da Statella e Tedeschi nel giro di tre minuti a metà primo tempo è stato decisivo, con la squadra che si è così assestata al settimo posto con quattro lunghezze di vantaggio sul Catania undicesimo, margine fondamentale per mantenere la qualificazione alla post season di inizio stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Dopo il ko di Foggia la Juve Stabia ha subito invece un'altra pesante sconfitta, in casa nel derby campano contro la Paganese. Un ko che brucia sulla pelle dei tifosi e che complica la situazione di classifica delle Vespe, che hanno visto scappare al terzo posto il Matera e che vedono la Virtus Francavilla distante solo un punto, con i pugliesi che hanno mancato il sorpasso perdendo a loro volta a Vibo Valentia. Come detto a entrambe le squadre finora è mancato il giusto livello di continuità, questa sfida sarà importantissima per capire le reali ambizioni dei due club da qui alla fine della stagione.

Allo stadio San Vito di Cosenza ecco le probabili formazioni che si fronteggeranno domenica pomeriggio. Padroni di casa, al secondo impegno interno di campionato consecutivo, schierati con Perina tra i pali, Tedeschi e Blondett al centro della difesa, mentre Corsi sarà impiegato in posizione di terzino destro e D'Anna in posizione di terzino sinistro. Caccetta, Calamai e Mungo formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il francese Baclet, Statella e Letizia.

La Juve Stabia invece dovrebbe schierarsi con Santacroce, il bulgaro Atanasov e Liviero nella difesa a tre schierata davanti al portiere Russo. Izzillo, Marotta e Capodaglio avranno il compito di presidiare la zona centrale della linea mediana, con Esposito esterno mancino e Cancellotti laterale di destra. Al senegalese Kanouté e Paponi i gradi di titolari nel tandem offensivo.

Confermato il 4-3-3 di De Angelis in un Cosenza che contro l'Andria ha giocato una partita convincente come non riusciva a fare da tempo anche sul piano della prestazione. Grosse novità invece a Castellammare di Stabia dove il tecnico Fontana è stato esonerato dopo la sconfitta contro la Paganese. Il nuovo allenatore, Guido Carboni, dovrebbe esordire tatticamente con un 3-5-2 che potrebbe poi essere modificato in corsa, quando il nuovo mister avrà preso la giusta confidenza con la rosa a disposizione.

Quote in equilibrio secondo i bookmaker, considerando quanto fatto vedere nel complesso di tutto il campionato da entrambe le squadre. Per Paddy Power vittoria interna fissata a una quota di 2.40, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio ed Eurobet a 3.05 la quota legata al successo esterno dei campani. Sportube.tv trasmetterà via internet in esclusiva per i suoi abbonati la diretta in streaming video di Cosenza Juve Stabia, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, che non sarà trasmessa invece in diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

