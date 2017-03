Crotone Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA CROTONE FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Crotone Fiorentina verrà diretta dall'arbitro Pairetto; alle ore 15.00 di domenica 19 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. In penultima posizione in classifica, con 14 punti ed 8 di distacco dalla quartultima, il Crotone di Davide Nicola affronta in casa allo Scida la Fiorentina, ancora formalmente in corsa per un posto in Europa League, ma con 7 punti di distacco dal sesto posto che assicura la partecipazione al turno preliminare. Per il Crotone l’ultimo turno ha visto una battuta d’arresto al San Paolo, con il match che si è chiuso per 3-0 a favore della squadra di Sarri, mentre la Fiorentina è riuscita a battere il Cagliari al Franchi per 1-0, con rete nel finale di Kalinic. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Nella gara di andata, disputata in condizioni di campo quasi impossibili, la formazione calabrese riuscì a tenere in scacco quella viola, passando per prima in vantaggio e con il pareggio di Astori arrivato solo a 5 minuti dalla fine. Con la sua difesa ben posizionata il Crotone aveva messo in difficoltà, aiutato anche dalle condizioni del terreno di gioco, gara sospesa per un’ora, la formazione di Paulo Sousa, e con Falcinelli aveva approfittato della papera del portiere rumeno dei viola, Tatarusanu, per prendersi il vantaggio. La rete di Astori aveva poi privato la formazione calabrese di quella che era la sua prima vittoria nella massima serie, nella quale è esordiente.

Nella gara di domenica scorsa il Crotone si è arreso al San Paolo, battuto dal Napoli per 3-0 con una doppietta di Insigne e terza rete del belga Mertens. Le due reti iniziali sono arrivate su rigore, mentre la terza è stata segnata su azione di contropiede dopo 25 minuti nella ripresa. Una gara che è stata caratterizzata anche dall’espulsione del tecnico calabrese, Nicola, reo di aver protestato troppo vivacemente. Il Crotone è comunque riuscito a fare una buona partita, subendo almeno un rigore molto contestato, e con l’arbitro che ha sorvolato su una entrata di Rog da secondo giallo e quindi da espulsione, che non è stata invece sanzionata.

Per la gara del San Paolo Nicola aveva optato per la scelta di Trotta insieme a Falcinelli in attacco, schierandosi con un 4-4-2 sicuramente prudente per cercare di ingabbiare il centrocampo napoletano facendo giocare molto larghi i due esterni di centrocampo, Stoian e Rohden. Al 30esimo il primo rigore, trasformato da Insigne, se lo procura lo stesso giocatore partenopeo, che viene steso in area da Sampirisi. Dopo vari tentativi nel finale del primo tempo, il raddoppio arriva nella ripresa, sempre su rigore, questa volta di Mertens, poi con un Crotone che prova almeno ad accorciare le distanze arriva la terza rete della squadra di casa.

A Firenze la partita tra Fiorentina e Cagliari si chiude per 1-0 con un goal di Kalinic. Il centravanti croato decide al 92' una gara che non ha riservato tante emozioni e nella quale anche il Cagliari si è reso pericoloso una sola volta peraltro colpendo il palo della porta di Tatarusanu. Per Kalinic si tratta della 13esima rete in campionato, che è servito anche per sgombrare la scena dalle contestazioni della tifoseria, anche se la sostituzione di Bernardeschi da parte di Paulo Sousa è stata fischiata. La Fiorentina contro la formazione di Rastelli ha cercato di mettere in campo una formazione offensiva, mettendo la coppia Saponara – Bernardeschi subito dietro a Kalinic, e tenendo Chiesa e Tello molto larghi sulle fasce.

La Fiorentina ha attaccato per tutta la durata della gara, con il Cagliari che ha cercato invece il contropiede con Borriello. In casa viola ci provano Kalinic e Chiesa, poi Bernardeschi ed ancora Kalinic, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa nonostante l’aumento di intensità degli attacchi viola, la difesa sarda tiene botta e capitola solo al 92esimo quando Kalinic insacca di testa su cross effettuato da Tello.

Andando a vedere gli schieramenti delle due squadre, il Crotone dovrebbe riproporre il 3-4-3, con mister Nicola che avrà di nuovo disponibili sia Ceccherini che Rosi, e quindi Dussenne, che al San Paolo è stato schierato tra i titolari, potrebbe di nuovo tornare in panchina. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, Paulo Sousa dovrebbe riproporre in campo dall’inizio Milan Badelj, con Saponara di nuovo a partire dalla panchina dopo i 66 minuti giocati contro il Cagliari. L’inserimento del croato riporterà lo spagnolo Borja Valero accanto a Bernardeschi nella linea della trequarti, In difesa, Tomovic, che era rientrato domenica, è stato squalificato e pertanto al suo posto si vedrà in campo Sanchez.

Crotone Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite, ovvero su Sky Calcio 3, e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Mediaset Premium Calcio 2). In entrambi i casi gli abbonati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando - rispettivamente - le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.