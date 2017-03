Diretta / Empoli Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Serie A)

DIRETTA EMPOLI NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 19 MARZO) - Empoli Napoli, diretta dall'arbitro Antonio Damato della sezione di Barletta, domenica 18 marzo 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. A due punti dalla Roma seconda ma tallonato dalla Lazio quarta e dall'Inter quinta, il Napoli è nel pieno di una lotta per l'Europa che potrebbe regalare grandi soddisfazioni, ripetendo il secondo posto di un anno fa, ma anche l'esclusione dalla Champions, dalla quale gli azzurri hanno dovuto digerire l'eliminazione agli ottavi di finale pochi giorni fa per mano del Real Madrid. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Deve dunque continuare a correre la squadra di Sarri su un campo dove non ha mai vinto nella sua storia, nonostante la differenza di organico che spesso ha separato Empoli e Napoli. Dopo due stagioni da rivelazione del campionato, la squadra toscana sta faticando molto, mantenendo un buon margine sul terzultimo posto solo grazie ad un rendimento da record negativo delle ultime tre in classifica. Il margine però potrebbe ridursi e per l'Empoli sarà fondamentale riprendere a fare punti: un nuovo ko potrebbe essere fatale alla panchina di Martusciello, con Edy Reja possibile sostituto.

Dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese del 22 gennaio scorso, la salvezza sembrava una formalità per l'Empoli che è andato però poi incontro ad una pesantissima serie negativa. Un solo punto nelle successive sette partite disputate in Serie A dalla squadra di Martusciello, travolta a Crotone, capace di pareggiare in casa contro l'Empoli e poi di perdere consecutivamente contro Inter, Lazio, Juventus, Genoa e Chievo. I punti di vantaggio sul Palermo restano sempre, ma visti i ritmi in zona retrocessione è sicuramente un rammarico per i toscani non aver già messo in ghiaccio la salvezza.

Il Napoli invece è riuscito ad intermezzare le sconfitte in Coppa contro Juventus e Real Madrid con successi in campionato che hanno respinto gli assalti delle pretendenti al terzo posto. I partenopei sono l'unica formazione ad aver sbancato il campo della Roma in questo campionato, mentre contro il Crotone nell'ultimo match disputato i rigori di Insigne e Mertens ed un terzo gol di Insigne hanno regalato i tre punti alla truppa di Sarri.

Tra Serie A e Serie B il Napoli è sceso in campo per dieci volte in campionato nella storia allo stadio Castellani, e non è mai riuscito a fare bottino pieno. Gli azzurri non sono mai riusciti a vincere un confronto diretto ufficiale sul campo dei toscani, con l'ultimo pareggio ottenuto l'anno scorso, due a due il 13 settembre del 2015, con l'Empoli avanti prima con Saponara e poi con Pucciarelli, raggiunto da Insigne nel primo caso e da Allan nel secondo.

Lo spettacolare quattro a due del 30 aprile 2015 è invece l'ultimo successo empolese in casa contro i partenopei. Gol di Maccarone e Saponara ed autoreti di Britos e Albiol, col Napoli a segno a sua volta con un'autorete di Laurini e un gol di Hamsik che non bastarono ad evitare il ko. Quest'anno nel match di andata al San Paolo, il 26 ottobre scorso, il Napoli si è imposto con un secco due a zero firmato da Mertens e da Chiriches.

Nonostante la tradizione negativa dei partenopei sul campo dei toscani, le agenzie di scommesse credono comunque nella squadra di Sarri e nella sua possibilità di fare bottino pieno allo stadio Castellani. Quota per la vittoria esterna fissata a 1.30 da William Hill, mentre Bet365 propone a 5.50 la quota per l'eventuale pareggio e la vittoria toscana tra le mura amiche viene invece quotata 11.50 da Betclic. Per seguire la diretta tv di Empoli Napoli, domenica 18 marzo 2017 alle ore 12.30, sarà necessario un abbonamento Sky per vedere il match sui canali 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Super Calcio HD oppure Sky Calcio 1 HD. Gli abbonati al digitale terrestre pay potranno invece collegarsi sul canale Premium Sport HD. Diretta streaming video, per chi vorrà seguire la partita via internet, sul sito skygo.sky.it per gli abbonati Sky e sul sito play.mediasetpremium.it per gli abbonati Mediaset Premium.





