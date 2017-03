Diretta/ Gigante femminile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE FEMMINILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 19 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile finisce: lo slalom gigante è infatti l’ultima gara delle Finali in corso ad Aspen, negli Stati Uniti, che chiudono la stagione del Circo Bianco in rosa. La Coppa di specialità è ancora contesa da due atlete, Tessa Worley e Mikaela Shiffrin, con la francese che quest’anno è stata la dominatrice del gigante ed è dunque favorita anche sul fenomeno americano. C’è però grande attesa anche per l’ultima esibizione della fortissima squadra italiana, con almeno quattro nomi di grande spicco in gigante, cioè Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino e Manuela Moelgg. Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi l’odierno gigante di Aspen.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE FEMMINILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 19.30)



La prima manche avrà inizio alle ore 17.00, che saranno le 10.00 locali considerate le sette ore di fuso orario fra l’Italia e il Colorado, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 19.30 (le 12.30 di Aspen). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Dicevamo del duello fra Tessa Worley e Mikaela Shiffrin per la conquista della Coppa di specialità: con la bellezza di 80 punti di vantaggio, la campionessa del Mondo è nettamente favorita per la conquista della Coppetta che d’altronde meriterebbe ampiamente per quanto mostrato lungo tutta la stagione. L’unico elemento a sfavore potrebbe essere la pressione, che invece la Shiffrin non dovrebbe sentire perché per l’americana la Coppa di gigante sarebbe la ciliegina su una stagione già trionfale, ma è oggettivamente difficile ipotizzare un ribaltone anche perché, se la Shiffrin non vince, la Coppetta sarà in ogni caso della Worley.

Noi speriamo però che la vittoria possa andare ad una delle azzurre che quest’anno in gigante ci hanno regalato risultati a dir poco straordinari: presenze sul podio quasi costanti, a rotazione soddisfazioni praticamente per tutte, con le perle della vittoria di Federica Brignone a Plan de Corones (quando ci fu pure il terzo posto di Marta Bassino) e del bronzo iridato di Sofia Goggia. La squadra è nettamente la più forte del mondo e deve sfruttare l’ultima gara in assoluto della stagione 2016-2017 per colorare d’azzurro il saluto e l’arrivederci alla prossima Coppa del Mondo, che ci porterà alle Olimpiadi 2018. Le possibilità sono concrete e le carte da giocare davvero tante, dunque non ci resta che fare il tifo per le nostre fantastiche ragazze.

