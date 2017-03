DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (PREMIER LEAGUE 2017, OGGI 19 MARZO) - Manchester City Liverpool si gioca oggi, domenica 18 marzo 2017 alle ore 17.30 e sarà una gara importante per la Premier League, il big match della ventinovesima giornata. Le due compagini sono tra terza e quarta posizione con il City che è sopra di appena un punto di vantaggio anche se con una partita in meno. Sicuramente sarà una partita molto combattuta tra due compagini che cercheranno di dimostrare ancora una volta di essere in grado di fare un importante salto di qualità nella loro stagione.

Inoltre le due dovranno sfruttare il ko dell'Arsenal di ieri che permetterà di allontanare dietro la squadra di Arsene Wenger. Intanto sopra c'è il Tottenham che è a pari punti con i Citizens, mentre ormai è irraggiungibile il Chelsea sopra di addirittura tredici punti sulla squadra di Pep Guardiola.

Alla gara Manchester City-Liverpool arriva sicuramente con qualche difficoltà in più la squadra di Jurgen Klopp. Infatti questa nonostante due vittorie di fila dopo il ko contro il Leicester si trova a dover fronteggiare la gara con ben sei indisponibili. Sicuramente i due più importanti sono Sturridge e Firmino che privano Klopp di due giocatori validi davanti visto che probabilmente starà fuori anche Origi. Gli altri assenti dei Reds sono Ejaria, Henderson e Ings.

Dall'altra parte invece Pep Guardiola ovviamente non avrà a disposizione il lungodegente Gundogan che ha sicuramente problemi fisici importanti. Davanti invece sarà out Gabriel Jesus, giocatore di grande qualità e abile a muoversi sia da prima che da seconda punta, il calciatore al momento ha un problema alla caviglia che non va peggiorato e deve essere recuperato con calma.

Sarà una gara davvero molto difficile da prevedere visto che comunque anche i quotisti hanno dei grandi dubbi. Favorito è il Manchester City per il fatto che si gioca all'Etihad Stadium. Il segno 1 da Bet365 è a 2.00, mentre la X è a 3.75. Invece la vittoria del Liverpool, segno 2, è sicuramente molto alto a 3.80. Difficile capire chi riuscirà ad emergere anche se di certo ci troviamo di fronte a due squadre che si equivalgono come dice anche la classifica. C'è però da dire che di certo dal Manchester City ci si sarebbe aspettato molto di più visti i tanti appuntamenti persi per lottarsi il titolo con il Chelsea di Antonio Conte.



L'ultima gara all'Etihad sicuramente evoca ricordi incredibili per i Reds. La gara risale al ventuno novembre del 2015 e sicuramente il risultato lascia un po' senza parole, visto che il Liverpool riuscì a vincere 1-4 fuori casa. La gara in trenta minuti fu già impostata verso quello che sarebbe stato poi il risultato finale. Sbloccata al settimo minuto da un autogol di Mangala, in nove minuti la squadra di Jurgen Klopp fu in grado di portarsi sul tre a zero con Coutinho e Firmino. Alla fine della prima frazione di gioco Sergio 'El Kun' Aguero provava a riaprirla con un 1-3 che però fu chiuso definitivamente nel finale da un gol importante e molto bello di Skrtel.

Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport 3 Hd con collegamento dieci minuti prima del fischio d'inizio con l'Etihad Stadium. Di certo sarà interessante poi seguire anche il fatto che ci troviamo di fronte a un evento che cade in concomitanza con il post partita della Serie A che porterà qualcuno a guardare la gara in differita, magari utilizzando la funzione My Sky che permette di registrare gli eventi anche mentre se ne guardano altri.

Inoltre sarà possibile seguire la gara Manchester City-Liverpool anche in diretta streaming video sui propri dispositivi fissi, come il pc o il mac, e portatili, come laptop, iPad o smartphone grazie all'applicazione Sky Go che ovviamente funziona solo per gli abbonati a Sky.

