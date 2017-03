Diretta / Roma Sassuolo info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

DIRETTA ROMA SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 19 MARZO) - Roma Sassuolo, diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, domenica 18 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una sfida molto delicata per i giallorossi che saranno chiamati a reagire dopo l'amara eliminazione dall'Europa League. La squadra di Spalletti è stata costretta a soccombere nel doppio confronto contro il Lione, delusione non indifferente considerando che dopo la vittoria sul Villarreal nei sedicesimi la squadra capitolina sembrava con il Manchester United la favorita d'obbligo nella competizione. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Cade il fronte europeo, ed ora la Roma prima di tentare la rimonta in Coppa Italia contro la Lazio dovrà difendere il secondo posto dall'assalto del Napoli lontano solo due lunghezze. Il Sassuolo si presenterà all'Olimpico reduce da una strana altalenanza tra risultati in casa e in trasferta. In questa stagione l'impegno europeo si è rivelato non sostenibile per il club emiliano, che ha pagato gli sforzi in Europa League con tantissimi infortuni. Neroverdi che nelle ultime settimane hanno riguadagnato terreno in classifica con sedici rassicuranti punti di vantaggio sul terzultimo posto, ma gli exploit della passata stagione sembrano lontani e ormai irraggiungibili per i ragazzi di Di Francesco.

Dopo le tre sconfitte consecutive in Coppa Italia contro la Lazio, in Serie A contro il Napoli e in Europa League contro il Lione, la Roma ha rialzato la testa in campionato battendo a domicilio per tre a zero il Palermo con i gol di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. In Europa League il due a uno al Lione non è servito però per ottenere la qualificazione ai quarti di finale, con la Roma che non entra dal 2008 tra le prime otto di una competizione europea. Il Sassuolo è invece reduce da cinque sconfitte consecutive in casa tra campionato e Serie A, ma in trasferta ha battuto Pescara, Genoa e Udinese nelle ultime sfide disputate, per poi pareggiare zero a zero a Crotone il 5 marzo scorso, prima dell'ennesimo ko interno della settimana scorsa nel derby contro il Bologna.

Il Sassuolo quest'anno sta affrontando la quarta stagione della sua storia in Serie A, e contro la Roma la formazione emiliana vanta uno score molto particolare. In casa infatti ha perso tutti e quattro i precedenti disputati, mentre allo stadio Olimpico di Roma i neroverdi sono ancora imbattuti contro i giallorossi. Il 10 novembre del 2013 riacciuffarono il pareggio nel recupero con Berardi, uno a uno dopo l'autogol di Longhi che diede il vantaggio alla Roma. Il 6 dicembre del 2014 furono i capitolini a pareggiare nel recupero, con Ljajic che firmò la sua doppietta dopo i due gol di Simone Zaza nel primo tempo per gli ospiti. Il 20 settembre del 2015, nello scorso campionato, la Roma riacciuffò due volte gli avversari con il gol numero trecento in Serie A di Francesco Totti e con una rete in apertura di ripresa di Salah, con il Sassuolo in vantaggio prima con Defrel e poi con Politano. Il match si chiude ancora una volta sul due a due. Nel match d'andata di quest'anno tris giallorosso con i gol di Dzeko (doppietta) e Nainggolan dopo gli emiliani si erano portati in vantaggio grazie a Paolo Cannavaro.

Nonostante il momento non propriamente felice, la Roma in casa ha sempre ottenuto risultati da vero caterpillar e la squadra di Spalletti viene considerata nettamente favorita dai bookmaker per la sfida di domenica sera, con successo interno quotato 1.29 da William Hill, mentre la quota del pareggio viene proposta a 6.25 da Unibet e Bet365 moltiplica invece per 12.00 l'eventualità del successo neroverde allo stadio Olimpico. Sia gli abbonati Sky sia gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire la diretta tv di Roma Sassuolo, domenica 18 marzo 2017 alle ore 20.45. I primi si potranno collegare sui canali 106, 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), i secondi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. Diretta streaming video disponibile via internet nel primo caso sul sito skygo.sky.it, nel secondo caso sul sito play.mediasetpremium.it.





