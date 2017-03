Diretta/ Sampdoria Juventus info streaming video tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 19 MARZO) - Sampdoria Juventus, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni, domenica 18 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida molto importante prima della sosta per la capolista, nel programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una tappa difficile per la capolista del campionato, unica squadra italiana ancora in lotta su tre fronti in questa stagione e che mantiene al momento otto punti di vantaggio sulla Roma seconda in classifica e dieci sul Napoli terzo.

Distanze che andranno ora confermate prima della sosta sul campo di una Sampdoria che, priva di assilli di classifica con l'Europa League lontana al momento undici punti e la zona retrocessione addirittura ventisei (la salvezza matematica è dunque davvero a un passo già a inizio primavera, dopo le sofferenze della passata stagione), sta giocando davvero brillantemente. La vittoria nel derby, replicando il successo dell'andata sul Genoa, ha portato poi alle stelle il morale dei tifosi che si stanno godendo una Samp giovane e ricca di individualità di talento come Muriel e Schick. Già contro l'Udinese la Juventus ha visto come sia difficile vincere contro squadre tecnicamente inferiori ma comunque ben organizzate e tranquille in classifica. Servirà fare bottino pieno ai bianconeri prima di un periodo che sarà molto complicato, per quanto riguarda il calendario, dopo la sosta.

Si affronteranno a Marassi due delle formazioni più in forma della Serie A. La Sampdoria è reduce da sette risultati utili consecutivi, cinque vittorie e due pareggi. Dopo aver riacciuffato in extremis il pari in casa del Palermo lo scorso 26 febbraio, i blucerchiati hanno ottenuto due importanti successi, battendo in casa il Pescara tre a uno e soprattutto vincendo il derby contro il Genoa.

Il gol di Muriel ha regalato alla Samp un doppio successo in Serie a tra andata e ritorno che nel derby genovese mancava per i blucerchiati dagli anni sessanta. La Juventus dal canto suo continua a volare con dodici vittorie negli ultimi tredici impegni ufficiali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il successo nel ritorno degli ottavi in Europa contro il Porto ha spianato la strada verso un difficilissimo quarto di finale da affrontare contro il Barcellona. Sabato scorso, dopo il pari in casa dell'Udinese, la squadra di Allegri è invece tornata al successo in campionato superando il Milan solo al novantasettesimo minuto, con un contestatissimo calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala.

Il 10 gennaio del 2016, nell'ultimo match di campionato disputato a Genova tra Sampdoria e Juventus, i bianconeri si sono imposti con il punteggio di due a uno, con reti di Pogba e Khedira e gol della bandiera di Antonio Cassano per i blucerchiati. La Juventus ha vinto gli ultimi tre precedenti in Serie A disputati in casa della Samp, mentre il 18 maggio 2013 i genovesi hanno ottenuto la loro ultima vittoria casalinga contro la Juve, tre a due con Eder, De Silvestri e Icardi in gol in quella che era l'ultima giornata di campionato con i bianconeri già campioni d'Italia.

L'ultimo pareggio a Marassi tra le due formazioni risale allo zero a zero del 23 gennaio 2011, mentre nel match d'andata di questa stagione, datato 26 ottobre, la Juventus ha vinto quattro a uno sui blucerchiati, poker firmato da Mandzukic, Chiellini (doppietta) e Pjanic.

Quote favorevoli alla Juventus, con i bookmaker convinti della necessità per i bianconeri di fare punti per cercare di mantenere le distanze in testa alla classifica. Successo della squadra di Allegri in trasferta quotato 1.55 da Bet365, mentre la vittoria interna dei blucerchiati secondo William Hill moltiplica per 7.00 la posta scommessa. Il pareggio viene invece quotato 4.20 da Tipico.it. Per seguire la diretta tv di Sampdoria Juventus, domenica 18 marzo 2017 alle ore 15.00, ci si potrà collegare sui canali 201 (Sky Sport 1 HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del bouquet satellitare di Sky, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire la diretta tv del match sul canale Premium Sport 2 HD. La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, per gli abbonati al digitale terrestre pay sul sito play.medisetpremium.it.





