Diretta/ Slalom maschile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 19 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile chiude le Finali in corso ad Aspen, negli Stati Uniti, proponendo l'ultimo slalom speciale della stagione del Circo Bianco, sulla quale metterà la parola fine. In palio non c'è nulla di particolare, perché la Coppa di specialità è già stata assegnata a Marcel Hirscher, che per di più è anche già certo della conquista della Coppa del Mondo generale per il sesto anno consecutivo. Proprio per questo motivo ci aspettiamo però una bella gara, in cui pensare allo spettacolo, magari con un altri duello fra lo stesso Hirscher e il suo grande rivale Henrik Kristoffersen o con gli azzurri in lotta per il podio e per la vittoria, in particolare Manfred Moelgg e Stefano Gross, che ci hanno regalato non poche gioie in questi mesi. Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi l’odierno slalom di Aspen.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 16.00, seconda manche alle ore 18.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 16.00, che saranno le 9.00 locali considerate le sette ore di fuso orario fra l’Italia e il Colorado, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 18.30 (le 11.30 di Aspen). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Abbiamo già detto che la lotta per la Coppa di slalom è ormai chiusa, e questo nonostante Henrik Kristoffersen abbia vinto ben cinque gare mentre Hirscher “solo” due: l’austriaco è stato però il perfetto esempio della continuità di rendimento lungo tutta la stagione, mentre il norvegese paga qualche errore e pure la volontaria assenza a Levi, quando rinunciò a gareggiare per un litigio con la propria Federazione nazionale per motivi di sponsor. Assenza pesantissima, se si pensa che in Finlandia vinse proprio Hirscher: 110 punti di differenza, 100 sono maturati proprio nel primo slalom della stagione.

Quanto agli azzurri, Manfred Moelgg ci ha regalato una fantastica prima parte della stagione con la perla della vittoria a Zagabria in condizioni difficilissime: a volere essere pignoli poi è andato in calando, ma la stagione del veterano resta eccellente come testimoniato dal terzo posto nella classifica di specialità. Due podi anche per Stefano Gross, che è reduce dal secondo posto di Kranjska Gora e quindi certamente è in forma: contiamo anche sul passano per fare un grande risultato qui ad Aspen. Presenti pure Patrick Thaler e Giuliano Razzoli anche se, pure a causa di qualche acciacco di troppo, la loro stagione non è stata esaltante: complimenti però a Thaler, che fra pochi giorni compirà 39 anni ed è ancora fra i primi 25 slalomisti del mondo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 16.00, seconda manche alle ore 18.30)

© Riproduzione Riservata.