Empoli Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

EMPOLI NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Empoli Napoli apre il programma della domenica per la ventinovesima giornata della Serie A 2016-2017: le due squadre scendono infatti in campo alle ore 12:30 del 19 marzo. Un Empoli che a oggi sarebbe salvo con margine sul Palermo, ma che non vince da nove partite: i toscani devono stare attenti a non tirare troppo la corda perchè le rimonte sono sempre possibili. Il Napoli dal canto suo approccia l’ultima partita prima della sosta con la consapevolezza di dover vincere per continuare a puntare il secondo posto in classifica, tenere vivo il sogno scudetto e presentarsi al meglio al ritorno della semifinale di Coppa Italia, dove ancora una volta dovrà rimontare un 1-3 esterno. Andiamo dunque a dare uno sguardo ai dubbi e alle certezze dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Empoli-Napoli.

EMPOLI NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Empoli Napoli, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Empoli (segno 1) vale 11,00, il pareggio (segno X) è quotato 5,50 mentre la vittoria del Napoli (segno 2) vi permetterà di vincere 1,28 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Giovanni Martusciello si affida alla sua formazione migliore, quella che ha giocato la maggior parte delle partite; unico dubbio in attacco dove, orfano di Mchedlidze, l’Empoli potrebbe presentarsi con due attaccanti rapidi come Pucciarelli e Marilungo, così da dare meno punti di riferimento ai centrali del Napoli. Ad accompagnarli ci sarà ovviamente l’ex di giornata El Kaddouri (uno degli ex, ce ne sono anche dalla parte partenopea); a centrocampo invece Krunic sarà senz’altro titolare sul centodestra, con Dioussé sempre favorito su Josè Mauri per agire da playmaker davanti alla difesa e Daniele Croce che invece sarà il tuttofare. Poche soluzioni dalla panchina: Andrés Tello non è al meglio, Buchel e Zajc scaldano i motori per avere una parte nel secondo tempo. La difesa non cambierà la sua composizione: Laurini gioca sulla corsia destra con Pasqual che porterà esperienza dall’altra parte, in mezzo la solita coppia formata da Bellusci e Costa mentre in porta ci sarà il polacco Skorupski.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli in formazione-tipo: non c’è più la necessità di fare turnover da parte di Maurizio Sarri, ora rimane il campionato e dunque bisogna provare a vincere sempre. Spazio alla coppia Raul Albiol-Koulibaly al centro della difesa, con Hysaj (uno degli ex) a destra e Ghoulam schierato sulla corsia mancina. In mediana il punto fermo rimane Hamsik; in questa partita dovrebbe essere difficile rivedere Rog dal primo minuto, più probabile che Sarri dia spazio al suo pupillo Zielinski che a Empoli è diventato un calciatore maturo e pronto per una grande squadra (come sta facendo vedere in questa stagione). In mezzo alla linea il grande favorito rimane Amadou Diawara; nel tridente offensivo ci aspettiamo poche sorprese, il che significa panchina per le due prime punte Milik e Pavoletti e spazio al tridente dei piccoli con Mertens che agisce da attaccante centrale, supportato da Lorenzo Insigne e da un Callejon che, pur diventato il quarto marcatore del Napoli in campionato, rimane tatticamente fondamentale per il suo allenatore e non ha un reale alter ego che possa sostituirlo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 15 A. Costa, 21 Pasqual; 33 Krunic, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 20 Pucciarelli, 89 Marilungo

A disposizione: 23 Pelagotti, 3 Zambelli, 13 Veseli, 19 F. Barba, 24 Cosic, 4 Dimarco, 88 A. Tello, 5 José Mauri, 17 Zajc, 77 Buchel, 7 Maccarone, 27 Thiam

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Mchedlidze

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

