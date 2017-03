Feralpi Salò Sambenedettese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA FERALPI SALO' SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpi Salò Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Francesco Guccini, assistito dai guardalinee Maurizio Cartaino e Antonio Vono. Feralpi Salò-Sambenedettese, in programma domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida in programma per l'undicesima giornata di ritorno nel girone B di Lega Pro. Una sfida importantissima, un match che promette spettacolo in chiave play off in quanto le due compagini sono separate da tre punti in classifica: 44 per gli ospiti, 41 per i padroni di casa. Vincere sarà molto importante, anche perché le due squadre sono nelle posizione giuste di classifica per poter cercare di qualificarsi ai prossimi play off. Dodici vittorie, differenza solo nei pareggi e nelle sconfitte: bisogna dunque cercare di imporsi, per poter vincere e continuare la lotta per andare a giocarsi quel posticino per la serie B, che oggi sembra essere lontanissimo.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

I padroni di casa dovrnano fare a meno di Liotti, espulso nella gara contro il Fano. 3-4-2-1, con Caglioni a difndere i pali. Gambaretti, Aquilanti e Ranellucci andranno invece sulla linea difensiva, con Parodi e Surraco sulle corsie laterali. Settembrini e Davi dovrebbero andare in cabina di regia. Il numero 11 Ferretti dovrebbe essere l'unica punta, mentre a supporto andranno Tassi e Bracaletti, che cercheranno di inserirsi in area di rigore e supportare dunque l'unica punta.

La Sambenedettese, reduce dalla vittoria di misura contro il Bassano, ha già in mente gli undici titolari da poter schierare in campo. Modulo offensivo, con un bel 4-3-3: Aridita andrà in porta, mentre Rapisarda e Pezzotti saranno i due terzini. Mori e Mattia vanno al centro della difesa, mentre Sabatino e Damonte saranno i due interni di centrocampo. Bacinovic va in cabina di regia, ma dovrà stare attento dopo l' ultima ammonizione presa. In attacco Mancuso e Vallocchia andranno sulle corsie esterne, a supportare l'unica punta, ovvero Sorrentino. L'uomo chiave del match sarà proprio Mancuso, che fino a questo momento ha messo a segno ben diciotto reti.

Sarà una sfida davvero particolare. I padroni di casa vogliono continuare la loro corsa verso i play off, ma le ultime prestazioni degli ospiti hanno comunque portato tanta fiducia. Servirà una vera e propria prova di forza, anche perché le due compagini hanno dimostrato di essere in grado di equivalersi. La classifica parla chiaro, entrambe sono allo stesso valore e dunque non sarà facile imporre il proprio gioco e il proprio ritmo durante il match. Vedremo una sfida sicuramente combattuta: i padroni di casa cercheranno di tenere la linea alta e di attaccare sin dai primissimi minuti. Ma occhio al 4-3-3 della Samb, che potrebbe diventare un 4-5-1 in fase difensiva: con l'abbassamento delle due ali ci sarà poco spazio per poter attaccare e dunque si farà moltissima fatica. I contropiedi potrebbero essere l'arma vincente. Attenzione soprattutto all'approccio della gara, che potrebbe essere fondamentale da portare avanti durante tutta la gara.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Feralpi Salò Sambenedettese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

