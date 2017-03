Foggia Lecce/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LECCE FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Foggia Lecce, diretta dall'arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà il big match dell'undicesima giornata di ritorno non solo nel girone C, ma in tutto il weekend dei tre raggruppamenti di Lega Pro. inalmente allo scontro diretto le due formazioni che hanno dimostrato di poter dominare il girone dall'inizio alla fine, scrollandosi di dosso in questo girone di ritorno anche la concorrenza di Matera e Juve Stabia, che per metà campionato (e qualcosa di più nel caso dei lucani) avevano dato l'impressione di poter insidiare il primo posto. Al momento i Satanelli, reduci da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta domenica scorsa sul campo del Monopoli, precedono di un punto i salentini. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Che hanno battuto il Catania in un altro match molto difficile, ma hanno subito due settimane fa il sorpasso in vetta da parte dei rivali a causa del clamoroso ko sul campo della Virtus Francavilla. Da diverse settimane Foggia e Lecce hanno effettuato però diversi sorpassi e controsorpassi al primo posto in classifica. Lo scontro diretto potrebbe dire molto sull'ambito ritorno in Serie B da parte di due squadre che inseguono questo obiettivo da molto tempo. Il Foggia l'ha sfiorato nella scorsa stagione, perdendo la finale play off contro il Pisa. Il Lecce da cinque anni cerca un ritorno in cadetteria, per due volte sfumato in finale play off e in un'occasione in semifinale, l'anno scorso, perduta proprio contro il Foggia.

Allo stadio Zaccheria si confronteranno queste probabili formazioni: Foggia in campo con Guarna alle spalle di Loiacono terzino destro, Coletti e Martinelli centrali e Rubin terzino sinistro, che formeranno la linea a quattro difensiva. Gerbo, Agnelli e Agazzi saranno impiegati nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Di Piazza, Chiricò e Mazzeo, questi ultimi due a segno nella sfida di Monopoli. Il Lecce giocherà con Perucchini estremo difensore, Gioca e Cosenza al centro della retroguardia, Agostinone sull'out difensivo di destra e Ciancio sulla fascia opposta. Fiordilino, il portoghese Ferreira e il bulgaro Tsonev a centrocampo faranno da raccordo con il tridente offensivo composto da Pacilli, Caturano e dal francese Doumbia.

Tatticamente sarà scontro fra 4-3-3 tra le due regine del campionato, col Foggia di Stroppa e il Lecce di Padalino che hanno saputo essere leader soprattutto sul piano della continuità. Chi dovesse vincere questo scontro avrebbe poi nella corsa al primo posto anche il vantaggio dello scontro diretto favorevole, visto che il match d'andata allo stadio Via del Mare dello scorso 31 ottobre era terminato sullo zero a zero.

Derby di difficilissima lettura, col Foggia favorito dai bookmaker soprattutto in virtù del fattore campo. Paddy Power propone a 2.25 la quota per la vittoria interna, mentre Snai offre a 3.15 la quota per l'eventuale pareggio e Sisal Matchpoint a 3.20 l'eventuale blitz salentino allo Zaccheria. La diretta in streaming video di Foggia Lecce, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà garantita dal sito sportube.tv ai suoi abbonati via internet.

