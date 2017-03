Francavilla Melfi/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FRANCAVILLA MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Virtus Francavilla Melfi, diretta dall'arbitro Francesco Meraviglia di Pistoia, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa all'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro.

I pugliesi quinti in classifica hanno forse pagato l'euforia dello storico successo nel derby contro il Lecce del 5 marzo. Nella trasferta di Vibo Valentia contro la formazione fanalino di coda della classifica, i biancazzurri hanno probabilmente perso un'ottima occasione uscendo sconfitti dal campo contro una squadra che si è dimostrata decisamente più affamata di punti. Seconda sconfitta in trasferta consecutiva per il Francavilla, che sembra comunque ormai certa della partecipazione ai play off di fine stagione, anche se il quinto posto attuale può essere ancora migliorato con la Juve Stabia quarta lontana solo un punto e il Matera terzo a quattro lunghezze di distanza.

Sulla carta l'impegno per i pugliesi appare agevole, con il Melfi penultimo in classifica che è riuscito però a scuotersi dalla crisi che aveva portato la squadra lucana ad incassare ben undici sconfitte consecutive. Una marcia verso la retrocessione diretta interrotta, dopo l'arrivo di Aimo Diana come terzo allenatore stagionale dei gialloverdi, con due vitali successi. Il primo sul campo del Catania, clamoroso e inaspettato, il secondo in casa contro il Catanzaro. La Vibonese ultima incalza ancora il Melfi a un punto di distanza, ma Catanzaro, Reggina e Akragas sono ora lontane solo quattro punti e tutto sembra di nuovo possibile.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Giovanni Paolo II: la Virtus Francavilla schiererà Albertazzi in porta dietro la difesa a tre composta da Vetrugno, Idda e Abruzzese, mentre Biason, il romeno Galdean e Pino giocheranno come interni di centrocampo. Albertini sarà l'esterno di fascia estra e il francese Ayina l'esterno di fascia sinistra, con il connazionale di quest'ultimo, Nzola, che farà coppia in attacco con Abate. Il Melfi opporrà una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Bruno, Laezza, Romeo e Lodesani davanti all'estremo difensore Gragnaniello. Esposito, il brasiliano Vicente e Marano giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre De Angelis, De Vena e Foggia andranno a comporre il tridente offensivo.

Resterà tatticamente fedele al suo 3-5-2 il tecnico della Virtus Francavilla, Calabro, che giocherà ancora una volta sfruttando il fattore campo, considerando che in campionato i pugliesi sono reduci sul campo amico da nove vittorie consecutive e da dieci vittorie negli ultimi undici match disputati in casa. 4-3-3 per un Melfi che con Aimo Diana in panchina ha ritrovato compattezza e risultati indispensabili per ottenere la salvezza a fine stagione.

Le agenzie di scommesse, nonostante l'ottimo momento del Melfi negli ultimi due turni, considerano nettamente favoriti i padroni di casa con la quota per la vittoria interna della Virtus Francavilla fissata a 1.57 da Sisal Matchpoint. Bet365 propone a 3.80 la quota per l'eventuale pareggio, Paddy Power a 6.50 l'eventualità della terza vittoria consecutiva in campionato dei lucani. Si potrà seguire via internet con un abbonamento al sito sportube.tv (e non in diretta tv) la diretta in streaming video di Virtus Francavilla Melfi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30.

