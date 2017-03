Indian Wells 2017/ Diretta finale Federer Wawrinka: info streaming video e tv, orario (Tennis, oggi)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: FINALE FEDERER-WAWRINKA INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Federer-Wawrinka: la finale del torneo maschile di Indian Wells 2017 è il derby svizzero tra due amici/rivali e prenderà il via non prima delle ore 21 italiane, quando nel deserto della California saranno le ore 13. Il derby svizzero nella finale di un Master 1000 torna dopo tre anni: a Montecarlo 2014 infatti Federer e Wawrinka si erano sfidati sulla terra rossa del Principato con vittoria del secondo.

La finale di Indian Wells 2017 è una delle possibili conclusioni di un torneo con tabellone pazzo; dalla seconda metà della parte bassa del tabellone è uscito Federer, che alla fine ha dovuto giocare soltanto contro Rafa Nadal tra i big che avrebbe potuto incrociare. Nick Kyrgios ha dato forfait prima del quarto di finale, Kei Nishikori è stato sorprendentemente battuto da un Jack Sock mai visto in questa condizione di forma.

A quel punto il Re ha dovuto sfidare l’americano e, nonostante qualche brivido di troppo, lo ha superato per 6-1 7-6 volando alla sua seconda finale del 2017, e puntando ora il Master 1000 numero 25. Dall’altra parte della rete c’è un Wawrinka che ha avuto un tabellone anche più agevole: in semifinale ha dovuto battere Dominic Thiem, ma in precedenza il suo avversario era stato il giapponese Yoshihito Nishioka, e prima ancora un Philipp Kohlschreiber tornato su buoni livelli ma ancora non in grado di dare fastidio allo svizzero.

Dal punto di vista dei precedenti è quasi un monologo da parte di Federer, che si è assicurato 19 vittorie contro le sole tre di Wawrinka; Roger ha anche vinto gli ultimi due incroci, compresa l’appassionante semifinale degli Australian Open chiusa in cinque set (7-5 6-3 1-6 4-6 6-3) e che ha lanciato il Re verso il suo diciottesimo Slam.

L’ultima vittoria di Stan è quella nei quarti del Roland Garros 2015 (6-4 6-3 7-6), poi appunto la finale di Montecarlo e ancora, ma dobbiamo tornare al 2009, un ottavo nel Principato (6-4 7-5). Insomma: su superficie dura Wawrinka non è mai riuscito a battere Federer e questo gioca ovviamente a favore dell’ex numero 1 del mondo.

Da ricordare che prima di questa finale maschile avremo anche quella femminile: si affrontano Svetlana Kuznetsova ed Elena Vesnina in un’inedita finale tutta russa. Per la Vesnina, che in carriera ha vinto due titoli Wta e non è mai stata nelle prime dieci, si tratta della prima volta in cui si gioca un titolo Premier Mandatory; la Kuznetova già da tempo è riuscita a tornare sui livelli che le avevano permesso di vincere il Roland Garros e giocare una finale agli Us Open, parte favorita ma la sua connazionale sta giocando un grande tennis e si è permessa di far fuori anche Venus Williams, che pareva destinata a volare in finale per la prima volta a Indian Wells nella sua carriera. L’appuntamento con il match Wta è alle ore 19 italiane.

La finale maschile di Indian Wells 2017 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2; appuntamento dunque per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche dell'applicazione Sky Go per seguire il match in diretta streaming video. La finale femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, con possibilità di diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il sito ufficiale del torneo di Indian Wells è all'indirizzo www.bnpparibasopen.com. (Claudio Franceschini)

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

© Riproduzione Riservata.