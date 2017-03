Lumezzane Maceratese/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lumezzane Maceratese, Antonio Bacio Terracino, 24 anni, attaccante del Lumezzane: per lui 5 gol in 25 presenze di campionato (LAPRESSE)

DIRETTA LUMEZZANE MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane Maceratese sarà diretta dall’arbitro Marco Guarnieri della sezione di Empoli, assistito dai guardalinee Giampiero Urselli di Taranto e Salvatore Marco Dibenedetto di Barletta. Per il match dello stadio Tullio Saleri l’appuntamento è fissato per le ore 16:30 di domenica 19 marzo 2017, il match rientra nel quadro della trentesima giornata di Lega Pro girone B.

Partita interessante in chiave salvezza, anche se sembra ormai chiaro che il problema play out sia di più stretta attualità per i bresciani padroni di casa, piuttosto che per i marchigiani che, dopo un girone d'andata estremamente difficile, stanno continuando a risalire in maniera convincente la classifica. Dopo l'ultima prestigiosa vittoria interna contro la Reggiana, la Maceratese si trova a quattro punti di distanza dalla zona play off, con la post season già raggiunta nella scorsa stagione con un grande campionato e che, se ripetuta, rappresenterebbe motivo di grande vanto per i biancorossi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Soprattutto, i marchigiani vantano al momento sette punti di distanza sulla zona play out, con gli spareggi salvezza che sembravano fino a un paio di mesi fa una condanna quasi certa. Resta quartultimo invece il Lumezzane dopo il pur brillante successo contro il Forlì, vittoria importantissima anche perché i forlivesi nelle ultime settimane avevano stupito tutti, battendo anche diverse grandi. La salvezza diretta per i bresciani resta comunque lontana tre lunghezze a causa del terreno perso in precedenza, con la squadra tornata alla vittoria dopo ben undici giornate di digiuno in campionato, in cui erano arrivati solamente quattro punti con altrettanti pareggi.

Le probabili formazioni della sfida: il Lumezzane dovrebbe affrontare l'impegno con Pasotti in porta, la coppia formata da Sorbo e Magnani al centro della difesa, i terzini Tagliani e Bonomo a completare la retroguardia. Spaziale, Gentile e Arrigoni comporranno il terzetto sulla linea mediana, mentre in attacco sarà impiegato il tridente con Oggiano, Lella e Terracino, quest'ultimo grande protagonista con una doppietta realizzata nell'ultima trasferta di Forlì. Risponderà la Maceratese con Forte tra i pali, Marchetti schierato come terzino destro e Ventola schierato come terzino sinistro, mentre al centro della retroguardia faranno coppia Sabato e Gattari. Quadri, Franchini e De Grazia comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Colombi, Petrilli e Turchetta partiranno titolari nel tridente offensivo.

Il 4-3-3 del tecnico Bertoni ha messo in mostra il Lumezzane forse più bello della stagione nella trasferta di Forlì. Bresciani capaci di vincere in scioltezza contro un avversario segnalato in forma, con la squadra che sembra finalmente aver trovato una scossa dal cambio di guida tecnica. 4-3-3 per la Maceratese di Federico Giunti, che contro una grande del campionato come la Reggiana aveva chiesto ai suoi di giocare da squadra vera, con la squadra che ha vissuto una giornata capace di ricordare il grande campionato d'alta classifica della passata stagione. Visto come era iniziata la stagione, la salvezza diretta resta l'obiettivo imprescindibile per la Rata, ma migliorando ancora anche i play off potrebbero essere a sorpresa raggiungibili.

Le quote per Lumezzane-Maceratese delineano un pronostico equilibrato, leggermente sbilanciato dalla parte dei padroni di casa. snai.it ad esempio valuta 2,50 il segno 1 per la vittoria del Lumezzane, 3,05 il segno X per il pareggio finale e 2,75 il segno 2 per il colpo esterno della Maceratese. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lumezzane-Maceratese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

