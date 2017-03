Messina Taranto/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MESSINA TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Messina Taranto, diretta dall'arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che avrà ancora i crismi dello scontro salvezza nell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Questo nonostante il sensibile miglioramento della compagine messinese sul piano dei risultati, anche se i peloritani non possono dirsi ancora al sicuro nella corsa alla salvezza. La risoluzione della crisi societaria con l'arrivo del presidente Proto ha portato sicuramente benefici alla squadra anche dal punto di vista psicologico, ed il Messina è così riuscito a portarsi a quattro punti di distanza dalla zona play out, anche grazie all'ultimo pareggio senza reti ottenuto sul campo della Casertana, che ha dato continuità alla precedente vittoria casalinga sul Monopoli. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Restano due i punti di vantaggio sul quintultimo posto di un Taranto che ha mancato un'importante occasione la scorsa settimana, facendosi sorprendere in casa dall'Akragas che si è rimesso così inaspettatamente in carreggiata nella corsa alla salvezza diretta. La formazione pugliese aveva sensibilmente migliorato il proprio rendimento dopo l'arrivo di Ciullo, terzo allenatore stagionale dei rossoblu, in panchina: la sconfitta con gli agrigentini potrebbe anche costare in termini di contraccolpo psicologico, servirà dunque una risposta immediata sul campo.

Allo stadio San Filippo di Messina scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Berardi in porta, Maccarone e De Vito al centro della difesa, mentre Grifoni sarà l'esterno difensivo sulla fascia destra e Rea sarà impiegato sulla corsia opposta. A centrocampo mancherà Musacci, espulso per doppia ammonizione contro la Casertana. Al suo posto ci sarà Capua al fianco di Sanseverino e di Mancini. Nel tridente offensivo, partiranno dal primo minuto Anastasi, il serbo Milinkovic e il brasiliano Gladestony.

Il Taranto dovrebbe rispondere con Maurantonio estremo difensore dietro una linea difensiva a quattro con De Giorgi e il camerunese Som esterni di fascia a destra e a sinistra e Mariano Stendardo ed Altobello impiegati come centrali. Maiorano, Pirrone e Nigro giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Viola, Potenza e da Magnaghi.

Per il Messina e il Taranto moduli speculari, con il 4-3-3 dei tecnici Cristiano Lucarelli e Ciullo che punta comunque a mantenere in entrambi i casi un buon equilibrio in tutte le zone del campo. I titolari del tridente devono saper lavorare al servizio della squadra, e così facendo i siciliani sono riusciti a produrre una prestazione di grande spessore difensivo a Caserta. Il Taranto nello scivolone interno contro l'Akragas è mancato invece soprattutto dal punto di vista caratteriale, non riuscendo a reagire una volta ritrovatosi sotto. La salvezza diretta è un obiettivo ancora tutto da raggiungere e altri cali di concentrazione potrebbero costare cari ai pugliesi.

Favori del pronostico concessi dalle agenzie di scommesse ad un Messina che nell'ultimo periodo ha dato comunque maggior dimostrazione di solidità rispetto agli avversari. Vittoria interna dei peloritani quotata 2.35 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.55 la quota per il successo esterno tarantino. Messina Taranto, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, potrà essere seguita solo in diretta streaming video e non in diretta tv, con un collegamento internet al sito sportube.tv.

