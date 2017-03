Modena Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MODENA PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena Padova sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, assistito dai guardalinee Massimo Manzolillo e Roberto Pepe. Modena-Padova, in programma domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida in programma per l'undicesima giornata di ritorno nel girone B di Lega Pro. La formazione emiliana, reduce da una retrocessione amara dalla Serie B, ha trovato sin da subito un cammino difficile anche in Lega Pro; al tecnico Eziolino Capuano, uno degli allenatori più navigati e conoscitori di questa categoria, non è bastata una buona impalcatura dello scorso anno per riuscire a fare di questo Modena una squadra di vertice in Lega Pro. Alcuni infortuni e vicissitudini inaspettate hanno allontanato rapidamente i gialloblu delle zone alte della classifica e fatto tornare i piedi per terra ai tifosi che avevano pensato in una ripresa nel girone di ritorno.

La realtà ha detto che quest'anno la squadra dovrà salvarsi da un clamoroso doppio salto all'indietro e cercare di farlo senza passare dalla bagarre imprevedibile dei play-out. Dopo il Venezia arriverà, però, un altro avversario temibile per il Modena di Capuano: al Braglia si presenta un Padova galvanizzato dalla vittoria sul Santarcangelo che alimenta un trend positivo che dura da 6 giornate. I veneti hanno avanzato posizioni e sono giunti a ridosso del Parma ad un solo punto di distanza dal secondo posto, e con questo ritmo possono ancora sperare in una clamorosa rimonta per la promozione diretta. L'ambizione è fondamentale per alimentare questa lunga striscia positiva, ma la concentrazione e l'umiltà sono altrettanto importanti per una squadra dalle caratteristiche come quella di Brevi. Il tecnico veneto dovrà suonare la carica e spronare i suoi ad affrontare con entusiasmo la difficile trasferta di Modena con lo scopo di ottenere la seconda vittoria di fila e mettere paura alle prime due.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico locale Capuano dovrebbe schierare un 3-5-2 con Manfredini in porta, Milesi, Ambrosini e Fautario in difesa. A centrocampo confermati al centro Schiavi, Laner e Glorico con Popescu da un lato e Calapai dall'altro nel ruolo di esterni. In attacco coppia formata da Nolé e Diop, mentre parte dalla panchina l'esterno offensivo Simone Basso, migliro marcatore stagionale degli emiliani.

Dall'altra parte il tecnico del Padova Brevi schiera un 4-4-1-1 con Favaro a difendere la porta, poi da destra verso sinistra Sbraga, Russo, Monteleone e Boniotti in difesa. In mediana Mazzocco e Berardocco occupano la posizione centrale, lasciando a Madonna e Favalli il compito di occuparsi delle due corsie laterali. In attacco probabile rientro di Alfageme, che dovrebbe posizionarsi alle spalle di Altinier che sarà la prima punta.

Nonostante le normali ambizioni di un pronto rientro in Serie B della prima parte di stagione, il Modena si è subito dovuto confrontare con la difficoltà di questa categoria e dei suoi campi, ed ha perso troppo terreno rispetto alle prime posizioni.

Il confronto con una squadra come il Padova, che ai nastri di partenza doveva essere non più di una concorrente per la zona play-off e promozione, si è rivelato a stagione in corso impari soprattutto per merito del lavoro dell'allenatore Brevi che ha saputo far rendere al meglio i suoi giocatori e lasciare fuori anche i nomi importanti che non si erano rivelati all'altezza. Per questo motivo, nella sfida a Modena, i veneti partono con i favori del pronostico e con tutta l'intenzione di portare a casa il bottino pieno indispensabile per continuare la lotta alle prime due.

SNAI offre il segno 1 della vittoria Modena a 3,00, mentre il segno 2 è quotato 2,30. Il segno X del pareggio è dato a 3,10. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Modena Padova sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

