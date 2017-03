PAGELLE / Cagliari-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CAGLIARI-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Cagliari-Lazio, partita valida per la 29^ giornata di Serie A 2016-2017, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0. Nei primi quarantacinque minuti di gioco è successo davvero ben poco sul terreno di gioco del Sant'Elia, ritmi molto blandi da parte delle due formazioni che tentennano parecchio a premere sull'acceleratore, la fase di studio si protrae a lungo con Rastelli che a inizio gara è stato costretto a effettuare subito un cambio per sostituire l'infortunato Dessena (s.v.) con Faragò (6), per quanto riguarda i biancocelesti l'unica occasione degna di poter essere ribattezzata come tale ce l'hanno avuta intorno alla mezz'ora quando su calcio d'angolo Hoedt (6) colpendo di testa il pallone per poco non innesca Immobile (5) che si addormenta e non riesce a cogliere l'attimo per gonfiare la rete. Nella ripresa è atteso un cambio di marcia sia da parte dei padroni di casa che degli ospiti, che fin qui hanno prodotto davvero fin troppo poco sul piano del gioco. VOTO CAGLIARI 5,5 - I padroni di casa in attacco non hanno creato praticamente nulla con Sau arginato fin troppo facilmente dalla difesa della Lazio. MIGLIORE CAGLIARI: BRUNO ALVES 6,5 - Per adesso non sbaglia nulla e non abbassa la guardia nemmeno per un secondo, impedendo agli avversari di presentarsi davanti a Rafael. PEGGIORE CAGLIARI: MURRU 5,5 - Dovrebbe fare più attenzione a gestire il pallone nella propria trequarti, soprattutto quando nei paraggi c'è gente come Keita e Felipe Anderson. VOTO LAZIO 5,5 - In questi primi quarantacinque minuti i biancocelesti si sono espressi decisamente al di sotto delle loro potenzialità. MIGLIORE LAZIO: HOEDT 6,5 - Assieme a De Vrij sta facendo dormire sonni tranquilli a Strakosha che finora non ha dovuto effettuare interventi decisivi. PEGGIORE LAZIO: IMMOBILE 5 - Non si è mai reso pericoloso gestendo male i pochi palloni che ha avuto a disposizione. (Stefano Belli)

