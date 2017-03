Paganese Catania/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PAGANESE CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Paganese Catania, diretta dall'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una vera sfida play off nell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I campani allenati da Grassadonia infatti non smettono di stupire, e l'ultimo colpaccio nel derby campano giocato in casa della Juve Stabia, firmato dal gol di Bollino, ha rappresentato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato disputate dalla formazione di Pagani. A tre punti dal decimo posto e soprattutto con dieci punti di vantaggio sulla zona play out, la Paganese può ben dire di stare costruendo un'impresa quasi epica, considerando quali erano state le premesse di inizio stagione. Per credere davvero nella possibilità di partecipare agli spareggi per l'ultimo posto disponibile per la Serie B a fine stagione, sarà importante non mollare proprio in uno scontro con gli etnei che sono al momento la formazione al confine della zona play off. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Il Catania dopo le dimissioni di Petrone, che a sua volta aveva sostituito Pino Rigoli, ha scelto la soluzione interna con Pulvirenti promosso tecnico della prima squadra dalla Primavera. L'esordio non ha portato punti, con la difficilissima trasferta di Lecce chiusa con una sconfitta di misura, nonostante un match equilibrato risolto da un gol del portoghese Ferreira in favore dei salentini in apertura di ripresa. A Pagani, per credere a sua volta nei play off, la formazione rossoazzurra dovrà riannodare un filo con la vittoria che manca dal 26 febbraio, nel match contro il Messina in trasferta.

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Liverani difenderà la porta della Paganese, con Alcibiade schierato sulla fascia destra e Della Corte sulla fascia sinistra nella difesa a quattro con Carillo e De Santis centrali. Pestrin, Tascone e Cicerelli saranno i tre di centrocampo con Firenze, il brasiliano Reginaldo e il match winner della trasferta di Castellammare di Stabia, Bollino, confermati nella difesa a quattro. Il Catania opporrà Pisseri estremo difensore dietro i due centrali della retroguardia Bergamelli e Marchese, mentre Parisi coprirà la fascia destra e il serbo Djordjevic la fascia sinistra. A centrocampo si muoveranno Bucolo, Biagianti e Fornito, alle spalle del trequartista Russotto chiamato ad ispirare i movimenti offensivi della coppia composta da Pozzebon e dal portoghese Tavares.

4-3-3 da una parte e dall'altra, con la Paganese di Grassadonia che sembra ormai affrancata da particolari problemi tattici, e giocando con la forza dei nervi distesi i campani stanno riuscendo ad inanellare grandi risultati. Il Catania invece deve rinnovarsi e stringersi accanto a Pulvirenti, col nuovo allenatore chiamato a normalizzare la situazione. La società l'anno prossimo pare voglia investire su De Zerbi per la panchina, ma qualificarsi ai play off consentirebbe di avere una chance in una stagione già appesantita dai sette punti di penalizzazione.

Le due squadre occupano la zona centrale della classifica e l'equilibrio traspare anche dalle quote dei bookmaker, che fissano a 2.70 con Eurobet l'eventualità del successo interno e a 2.80 con Snai la possibile affermazione esterna delle Vespe, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365. Per quanto riguarda la diretta in streaming video di Paganese Catania, domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà visibile per tutti gli abbonati al sito sportube.tv via internet, mentre non ci sarà diretta tv dell'incontro.

