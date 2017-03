Pagelle/ Bologna Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE BOLOGNA CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Bologna-Chievo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1. Decide il gol di Castro. Bologna in campo con il 4-3-3. Tra i pali Da Costa, difesa composta da Krafth, Gastaldello, Maietta ed Helander. A centrocampo Nagy, Pulgar e Dzemaili. In zona offensiva Verdi, Destro e Krejci. Maran risponde con il 4-3-1-2. Sorrentino in porta, a sua difesa Frey, Spolli, Cesar e Cacciatore. In mediana Castro, Radovanovic e Hetemaj. Sulla trequarti Valter Birsa pronto a supportare la coppia Inglese - Pellissier. Arbitra Abisso di Palermo. Cacciatore cerca subito un'idea lanciando in area Inglese. L'attaccante di Vasto non può arrivare sul pallone giocato troppo in profondità. Recupera palla Da Costa. Più propositivo il Chievo del Bologna in questo inizio di gara. Ritmo blando in questi primi minuti di gara. Gli ospiti manovrano con calma coinvolgendo tutti gli interpreti in campo nel giro palla. Il Bologna non pressa eccessivamente pensando più a mantenere le posizioni. Dopo una prima fase di stallo il Bologna si distende. Džemaili prova la verticalizzazione e trova Nagy. Cross al centro ma Sorrentino controlla. La partita si apre e il Bologna va subito vicinissimo al gol. Destro prova ad impattare il pallone in area ma si scontra con Spolli. La palla passa e finisce a Dzemaili che da due passi dalla porta calcia altissimo. Brutto errore per lo svizzero. Il Chievo non si fa intimorire e risponde subito. Radovanovic ci prova dalla distanza. Tiro potente e angolato. Da Costa devia in corner. Da calcio d'angolo il Bologna si rende nuovamente pericoloso. Al 20esimo Verdi crossa dalla bandierina. La difesa ospite spazza ma Nagy recupera da fuori area e ci prova. Sorrentino blocca. I felsinei, spinti dal proprio pubblico, fanno possesso palla. Pulgar decide di provarci dalla distanza ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Arriva intanto il primo ammonito del match: Pulgar. Il centrocampista era diffidato. Dunque salterà Fiorentina-Bologna. Alla mezzora Abisso estrae il secondo cartellino giallo di giornata. Punito Hetemaj per un tackle duro su Pulgar. Džemaili intanto prova il tiro dalla distanza dopo una ribattuta, ma la difesa gialloblù respinge. Dopo un inizio prudente il Bologna sale in cattedra riuscendo a dettare i ritmi di gioco. Verdi recupera palla e si fionda verso la porta. Il 9 rossoblù, fresco di convocazione in Nazionale, calcia con forza dal limite ma alza troppo la sfera che termina oltre la traversa. Birsa pesca invece Pellissier in area rossoblù. Il colpo di testa che segue è troppo debole per impensierire Da Costa. Al 40esimo si sblocca il risultato. La squadra di Maran regala spettacolo. Pellissier fa la sponda di testa per Inglese, che subito verticalizza per Castro: tocco sotto e da Costa è battuto. Nei minuti finali del primo tempo Spolli viene ammonito.

MIGLIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: VERDI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: DESTRO 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T CHIEVO: CASTRO 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T CHIEVO: N. FREY 5,5

(Francesco Davide Zaza)

