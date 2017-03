Pagelle/ Crotone Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CROTONE FIORENTINA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i giudizi riguardanti i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo per le due squadre fino a questo momento. Al termine del primo tempo le formazioni di Crotone e Fiorentina sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. Gli ospiti toscani provano a colpire subito al 2' con Tello senza trovare lo specchio per un soffio come fa altrettanto Falcinelli al 16' per i padroni di casa. I brividi maggiori corsi dai calabresi arrivano nel finale di frazione quando Ilicic colpisce il palo al 31' e Kalinic, dopo la chance del 23', fallisce il bersaglio in 3 occasioni. Ammonito il portiere Cordaz per proteste al 41'.

VOTO CROTONE (PRIMO TEMPO): 5,5 La squadra manca di lucidità e di rapidità nel palleggio. Si salva grazie alle importanti parate dell'ottimo Cordaz. MIGLIORE CROTONE (PRIMO TEMPO): FALCINELLI 6,5 Fa del suo meglio sui pochi palloni a disposizione. PEGGIORE CROTONE (PRIMO TEMPO): STOIAN 5 Poco efficace, non si intende coi compagni.

VOTO FIORENTINA (PRIMO TEMPO): 6,5 Si impone lentamente concedendo poco. MIGLIORE FIORENTINA (PRIMO TEMPO): ILICIC 6,5 Si fa vedere poco ma sempre con giocate efficaci e pericolose sia in solitaria che per i compagni. PEGGIORE FIORENTINA (PRIMO TEMPO): VECINO 5 Perde un po' troppi palloni nel mezzo lasciando spazio alle ripartenze avversarie. (Alessandro Rinoldi)

