Pagelle/ Roma Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ROMA SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Roma-Sassuolo: i voti ai migliori e ai peggiori di ciascuna squadra nel posticipo serale della Serie A. Roma-Sassuolo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 2-1. Ospiti avanti con Defrel, rimonta Roma firmata da Paredes e Salah. Spalletti schiera i giallorossi con il 3-4-1-2. Tra i pali Szczesny, linea difensiva composta da Rudiger, Fazio e Manolas. Bruno Peres sulla fascia destra, Paredes e Strootman in mezzo al campo, Emerson sul binario di sinistra. Sulla trequarti Radja Nainggolan, in attacco Salah ed El Shaarawy. Di Francesco risponde con il 4-3-3. Consigli confermato in porta, Letschert, Acerbi, Peluso e Dell’Orco in difesa. Pellegrini, Missiroli e Duncan a centrocampo mentre in zona offensiva ci sono Berardi, Defrel e Politano. Arbitra il brindisino Marco Di Bello, assistenti Passeri e Lo Cicero, quarto uomo De Pinto, addizionali di porta Rizzoli e Ghersini. Si parte forte. Letscherts sbaglia il disimpegno servendo Salah in area. Tiro immediato, Consigli risponde, l'egiziano ci riprova ma centra l'esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte il Sassuolo va vicinissimo al gol. Tiro-cross di Politano che libera Defrel a due passi dalla porta ma il francese spara altissimo. Errore clamoroso. Il francese si va a prendere il perdono di mister Di Francesco poco dopo. Berardi avvia il contropiede e dalla sinistra serve sulla lunetta Defrel che di prima centra l'incrocio. Dopo il gol subito la Roma accusa il contraccolpo psicologico. Nei 3 minuti che seguono tanti errori e molti problemi in difesa. Nainggolan rincuora i suoi cercando un'idea per El Shaarawy. Ottimo tentativo, ma senza precisione. Poco dopo la Roma trova il gol ma Di Bello giustamente annulla. Emerson sfrutta la dormita di Pellegrini e avanza. Tocco in area per El Shaarawy che libera porta vuota Salah che insacca ma il 92 giallorosso era in fuorigioco. La Roma si è svegliata. Al 16esimo arriva subito il pareggio. Bruno Peres punta il fondo, tocca per Salah che chiama Paredes al tiro dai 25 metri. Tiro secco e angolato, Consigli non ci arriva ed è gol. Poco dopo Radja Nainggolan dimostra come questa sia la sua miglior stagione di sempre. Numero e cross dalla destra, la palla passa e termina sui piedi di Emerson che fa esplodere un missile che si schianta sulla traversa. La Roma deve stare però molto attenta perchè in difesa Politano si libera ancora una volta e va al tiro nel cuore dell'area. Szczesny lo mura. Di Francesco chiede ai 4 difensori di stare più alti in fase di non possesso. Scelta rischiosa e infatti subito Letschert e Acerbi si perdono El Shaarawy. Il 92 scatta con troppa furia perdendo palla sul fondo. Spalletti chiede a Francesco Totti di riscaldarsi. Il capitano dà l'ok e la folla lo applaude. Di Bello invece estrae il primo cartellino giallo del match: se lo prende il terzino Letschert. Il Sassuolo prova a pungere in corner. Berardi scambia con Pellegrini e crossa in area. Manolas spazza senza fronzoli. La Roma non offre una buona prova al suo pubblico. Tanti errori. Al 40esimo però Rudiger ha l'occasione giusta per far passare ogni pensiero negativo. Il tedesco stacca di testa su cross di Strootman ma il suo tentativo termina alto di poco. Al 44esimo Sassuolo pericoloso. Defrel va addirittura di tacco in area ma Rudiger lo mura. Spalletti intanto chiede ai giocatori "ma perchè state giocando così?". Nel momento peggiore della Roma, strano ma vero, arriva il gol del 2-1. La difesa alta di mister Di Francesco perde acqua ed El Shaarawy la buca. Consigli para il suo tiro ma Salah corregge in rete da due passi commettendo però fallo su Peluso. Di Bello non se ne accorge e il gol viene convalidato. Fine primo tempo. Nella ripresa entrerà Totti?

MIGLIORE IN CAMPO 1T ROMA: NAINGGOLAN 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T ROMA: FAZIO 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: POLITANO 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: LO. PELLEGRINI 5 (Francesco Davide Zaza)

