Pagelle/ Sampdoria Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SAMPDORIA JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo a tratti dominato ma non privo di rischi, la Juve è in vantaggio al 'Ferraris' sulla Samp di Giampaolo: decide per il momento il sigillo in apertura di Cuadrado! E' stata grande Juventus per almeno mezzora, sommando i "momenti" del match: prova importante degli uomini di Allegri, in gol subito con il colombiano (voto 7 per lui) servito da un cross di Asamoah (voto 6,5) e poi più volte ad un passo dal bis. Nel dettaglio i più pericolosi sono stati Mandzukic (voto 6) e Higuain (voto 6,5), con diversi interventi determinanti di Puggioni (voto 7), il migliore dei suoi! Per la Samp poco o nulla da segnalare in avanti, anche se Quagliarella (voto 6,5) ha dimostrato grande voglia e fame di gol dell'ex e Bruno Fernandes (voto 6) ha impegnato Buffon (voto 6) nella parta finale del tempo, trovando pane per i suoi denti... Da segnalare, non è una buona notizia per gli ospiti, l'uscita poco prima della mezzora di Dybala (voto 6) per problemi muscolari, tutti da valutare domani. Perchè dopo la sosta ci saranno Napoli e Barça, non sfide qualsiasi...

VOTO SAMPDORIA 5,5 – Regge come può (spesso alla disperata) alle offensive della Juventus e si affida al proprio estremo difensore per restare nel match. Per ambire al punticino servirà una bella scossa, dal 46° in poi MIGLIORE SAMPDORIA PUGGIONI VOTO 7 – Niente da fare sull'incornata di Cuadrado, salva poi la sua porta in tante occasioni, tre le più significative. Bravissimo in particolare su Higuain PEGGIORE SAMPDORIA REGINI VOTO 5 – Si fa bruciare da Cuadrado sul gol e soffre terribilmente per tutta la frazione la verve del colombiano

VOTO JUVENTUS 6,5 – Poteva e doveva trovare il raddoppio per chiudere una partita che può rivelarsi pericolosa, alla lunga... Nel complesso però gioca bene e domina, su un campo insidioso MIGLIORE JUVENTUS CUADRADO VOTO 7 – Il gol - per il momento decisivo - ed una serie di affondi da mal di testa per Regini e tutta la difesa Samp PEGGIORE JUVENTUS BARZAGLI VOTO 5,5 – In difficoltà quando Quagliarella incrocia "le armi" e lo prende d'infilata. Per sua fortuna senza trovare efficacia al tiro (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.