Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 29^ giornata: si inizia con Empoli Napoli!

PRONOSTICI SERIE A, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 29^ GIORNATA (OGGI 19 MARZO 2017)- Sono ben 8 le partite del campionato di Serie A attese per la giornata di oggi per la 29^ giornata della massima serie italiana: dopo Torino-Inter e Milan-Genoa, ora tocca agli altri club scendere in campo. I pronostici delle partite in programma oggi propongono incontri davvero intensi: sono infatti sempre meno i turni a disposizione per ottenere punti pesanti in ottica classifica e ogni squadra punta chiaramente al massimo successo per continuare a perseguire i propri personali obbiettivi. Ecco quindi puntuali i nostri pronostici stilati per le otto partite in programma per questa domenica di serie A, preparati provando a leggere all’interno dei tanti dati e valutando le favorite di ciascuno incontro.

Pronostico Empoli Napoli - Toscani attesi ad una reazione dopo le sconfitte in serie, che stanno minando la tranquillità nella corsa alla salvezza. Il Napoli però è un avversario ostico, impegnato nella lotta per la Champions League. Per Martusciello potrebbe esserci spazio in attacco per Marilungo, mentre si tengono sotto controllo le condizioni di Tello. Nella formazione partenopea rientra centralmente Albiol, e potrebbe farlo anche Ghoulam sulla sinistra. Ballottaggio anche in cabina di regia tra il favorito, Diawara, e Jorginho. Pronostico favorevole alla squadra di Sarri.

Pronostico Sampdoria Juventus - Nello scontro di Marassi Puggioni prende il posto tra i pali della Sampdoria di Viviano, squalificato per un turno. Per il resto Giampaolo deve risolvere alcuni ballottaggi come quello tra Pavlovic e Regini per un posto in difesa e tra Linetty e Praet a centrocampo. Per i blucerchiati conferma dello schema 4 – 3 – 1 – 2. Per quanto riguarda Allegri, il tecnico bianconero è alle prese con i recuperi di Sturaro e di Chiellini, e riporta tra i titolari in partenza sia Madzukic che Cuadrado. Pronostico: successo della Juventus.

Pronostico Atalanta Pescara - Atalanta in campo per dimenticare immediatamente il pesante 7 – 1 subito a San Siro, brutto colpo più per il morale che per la classifica. L’avversario sembra quello ideale, il Pescara di Zeman ultimo in classifica. Per Gasperini la squalifica di Kurtic obbliga al cambio con Grassi, od in alternativa con Cristante. Un cambio anche in difesa con il rientro di Masiello. Nel Pescara Zeman non dispone dell’infortunato Stendardo e dello squalificato Bruno, e schiera Coda nella linea difensiva e Brugman in quella di centrocampo, nel suo classico 4-3-3. Pronostico per la vittoria dei nerazzurri di Gasperini.

Pronostico Cagliari Lazio - Dopo la sconfitta di Firenze, non cambia il modulo del Cagliari, che Rastelli schiera ancora con il 4-4-1-1 con Borriello punta avanzata. Joao Pedro dovrebbe giocare alle sue spalle, nonostante un dolore che lo tiene in sospeso, e nel caso è pronto Farias. Rispetto alla gara del Franchi c’è il rientro, in cabina di regia, per Tachsidis. Per Simone Inzaghi ci sono molti infortunati dopo la partita con il Torino, ma Biglia e De Vrji dovrebbero farcela a recuperare pe domenica. Keita entra nei titolari in attacco per la squalifica di Milinkovic-Savic. Pronostico: pareggio.

Pronostico Crotone Fiorentina - Schema 4-4-2 per Nicola nella sfida di domenica contro la Fiorentina. I calabresi hanno di nuovo a disposizione Rosi e Ceccherini ed entrambi faranno parte dell’11 titolare in difesa. Ballottaggio in mezzo al campo tra Barberis e Capezzi, mentre in attacco rischia Trotta, a favore di Tonev. Un cambio sicuro per Paulo Sousa nella Fiorentina, quello di Sanchez per Tomovic, fermo per qualifica, ed uno possibile, con Badelj al posto di Saponara; conferme per tutti gli altri e Fiorentina favorita nel pronostico della gara.

Pronostico Bologna Chievo - Il Bologna affronta il Chievo con qualche problema in difesa. A Roberto Donadoni mancano infatti sia Masina che Torosidis, entrambi squalificati, e potrebbe rientrare Krejci. A centrocampo lottano in quattro per due posti, con ballottaggio tra Pulgar e Viviani e tra Donsah e Taider. In attacco confermato Destro. Nella formazione clivense, Maran dovrebbe confermare integralmente gli 11 che hanno iniziato la gara contro l’Empoli. Pronostico: pareggio.

Pronostico Udinese Palermo - Nell’Udinese di Del Neri, un infortunio alla mano di Karnesis potrebbe portare tra i pali Scuffet; il tecnico friulano attende di capire se potrà riutilizzare Felipe, ed in caso negativo ci sarà la conferma di Angella. Senza problemi il reparto offensivo, con conferma integrale del tridente visto in campo a Pescara. Nel Palermo mister Lopez non ha Bruno Henrique e potrebbe schierare dall’inizio Diamanti, cercando di dare maggiore peso alla fase offensiva, alla ricerca di punti per la salvezza. Pronostico: successo della formazione di Del Neri.

Pronostico Roma Sassuolo - La Roma, delusa dall’eliminazione in Europa League punta tutto ora sul campionato e vuole immediato riscatto dalla gara casalinga con il Sassuolo. Spalletti ritrova disponibile Manolas e lo riporta titolare, mentre potrebbe dare un turno di riposo a centrocampo a De Rossi, sostituendolo con Paredes. Nelle file della formazione emiliana Defrel è nuovamente a disposizione di mister Di Francesco, ma potrebbe partire in panchina, con Matri confermato punta centrale. Indifesa sicuro Acerbi e per la posizione al suo fianco c’è lotta tra Cannavaro e Leschert. Pronostico a favore della Roma.

