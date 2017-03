Pronostici Serie B / Le scommesse sui posticipi della 31^ giornata (19-20 marzo 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 31^ GIORNATA, I POSTICIPI (19-20 MARZO 2017) - Nella trentunesima giornata della Serie B 2016-2017 si devono ancora giocare i due posticipi, uno domenica 19 marzo e uno lunedì 20 marzo, i cui pronostici si annunciano molto combattuti, perché si affronteranno squadre ancora motivate da obiettivi importanti, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le due partite c he ancora mancano per completare il programma di questo turno del campionato cadetto di calcio, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Cesena Ternana - Al Manuzzi di Cesena si gioca una bella sfida salvezza tra i locali e la Ternana, che con l’arrivo di Liverani in panchina ha ritrovato il successo, ma è sempre al penultimo posto in classifica. Il Cesena vuole uscire dalla zona playout, dove si trova attualmente. Gli ospiti non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato, e questo fa pendere la bilancia del pronostico dalla parte della formazione romagnola, che da parte sua tornerebbe a vincere in casa dopo più di un mese.

Pronostico Entella Salernitana - La formazione ligure, allenata da Breda, chiude la 31esima giornata incontrando la Salernitana, alla caccia dei 3 punti che la riporterebbero nella zona playoff, che dista solo 1 punto. Per i campani, dopo la vittoria ottenuta all’Arechi contro il Brescia la voglia di continuare a risalire in classifica ma l’incontro di Chiavari è molto duro contro una formazione che in casa ha ottenuto 9 successi su 14 gare ed è inoltre il 3° attacco della serie B. Pronostico: vittoria dell’Entella.

© Riproduzione Riservata.