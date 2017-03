Reggiana Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA REGGIANA MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana Mantova sarà diretta dall’arbitro Ivan Robilotta di Sala Consilina, assistito dai guardalinee Arcangelo Vingo di Pisa e Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore. La partita del Mapei Stadium, in programma domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà un match molto importante nell'economia della classifica del girone B di Lega Pro. L'undicesima giornata di ritorno del torneo partirà con i granata a caccia di riscatto dopo il ko esterno sul campo della Maceratese, ennesimo passo falso di un campionato con troppi alti e bassi che non hanno permesso agli emiliani di essere competitivi per la promozione diretta in Serie B. Un sogno che per metà campionato la Reggiana sembrava in grado di coltivare. Poi invece sono arrivate le sconfitte contro Parma, Ancona e Venezia che hanno fatto perdere contatto in maniera irrimediabile con la vetta alla squadra. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Il ko di Macerata mette invece in discussione anche il quarto posto, con l'aggancio subito dal Pordenone ed il Parma secondo al momento lontano sei lunghezze ed il Padova terzo cinque. La partecipazione ai play off non sembra in discussione per una Reggiana che dovrà però trovare al più presto la brillantezza. Non sarà facile farlo contro un Mantova sempre nell'occhio del ciclone della lotta-salvezza, con i lombardi comunque reduci da un momento positivo con sette punti ottenuti nelle ultime tre partite disputate in campionato. I successi contro Maceratese e Bassano Virtus e l'ultimo pari contro il Parma hanno portato a più uno dalla zona play out i mantovani, decisi a strappare una difficile salvezza diretta.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Reggiana dovrebbe scendere in campo con Narduzzo tra i pali, Ghiringhelli sull'out difensivo di destra mentre sulla fascia mancina mancherà Contessa, espulso per doppia ammonizione nel match di Macerata. Al suo posto sarà schierato Panizzi, mentre i centrali della retroguardia saranno Rozzio e Spanò. Il francese Genevier in cabina di regia sarà affiancato a centrocampo da Bovo e da Sbaffo, mentre Cesarini sulla trequarti ispirerà la manovra offensiva di Carlini e di Guidone nel tandem d'attacco.

Risponderà il Mantova con Siniscalchi, Cristini e il francese Vinetot titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Tonti. Il ghanese Salifu sarà affiancato da Raggio Garibaldi e dall'inglese Smith a centrocampo nella zona centrale, mentre Regoli sarà l'esterno laterale di destra e Donnarumma l'esterno laterale di sinistra. In attacco, l'altro francese Di Santantonio farà coppia con Guazzo.

Il tecnico della Reggiana Menichini ha sostituito in corsa Colucci, ma come detto nonostante la squadra abbia cercato un maggiore equilibrio con il 4-3-1-2 dell'ex mister della Salernitana, la promozione diretta si è ormai rivelata un obiettivo fuori portata per la formazione di Reggio Emilia. 3-5-2 per il Mantova di Gabriele Graziani che ha ottenuto comunque dieci punti nelle ultime cinque partite di campionato disputate, un cambio di marcia oggettivamente importante per una formazione che fino a qualche settimana fa sembrava inesorabilmente condannata ai play out.

Le quote per le scommesse sulla partita vedono la Reggiana sensibilmente favorita per quello che sarebbe un importante riscatto dopo la sconfitta contro la Maceratese. Quota 1.73 in favore dei granata, proposta da Bet365 mentre Paddy Power alza fino a 3.60 la quota relativa al pareggio e Betclic a 4.60 la quota per il successo esterno dei mantovani.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Reggiana Mantova sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

