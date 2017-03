Reggina Vibonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA REGGINA VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Reggina Vibonese, diretta dall'arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia, domenica 19 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà la sfida che chiuderà ufficialmente il programma dell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Derby calabrese ad alta tensione tra due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere. Il Reggina continua ad avanzare tra alti e bassi nella propria stagione, con gli amaranto che dopo risultati incoraggianti si sono spesso ritrovati a subire sconfitte che ne hanno rallentato non poco il cammino. E' accaduto anche dopo il rotondo tre a zero rifilato alla Casertana, al quale ha fatto immediatamente seguito il ko subito sul campo di un Matera che pure era reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

A quota ventisette punti la Reggina si trova ancora a due lunghezze di distanza dal Taranto sestultimo e dalla salvezza diretta, ma anche appaiata in classifica a Catanzaro ed Akragas. A cinque punti dalla formazione di Reggio Calabria, segue la Vibonese ancora fanalino di coda della classifica, ad un solo punto di distanza dal Melfi penultimo, che pure ha lanciato un segnale importante battendo la Virtus Francavilla rivelazione del campionato, nell'ultimo match casalingo. La formazione allenata da Sasà Campilongo dopo una fase del calendario molto difficile proverà a guadagnarsi almeno i play out, ma la ripresa fatta registrare dal Melfi alzerà sicuramente la quota salvezza.

Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria scenderanno in campo queste probabili formazioni. Reggina schierata con Sala a difesa della porta e una difesa a tre con titolari De Vito, Gianola e il serbo Kosnic. Terzetto di centrocampo tutto straniero con lo svizzero botta, il danese Knudsen e il congolese Bangu che partiranno dal primo minuto, mentre sulla corsia laterale di destra toccherà a Maesano e sul quella di sinistra a Porcino. In attacco, ci sarà Bianchimano a far coppia con Coralli.

La Vibonese dovrebbe schierarsi in campo con una difesa a tre composta da Manzo, Franchino e Silvestri davanti all'estremo difensore Russo. Minarini sarà l'esterno mancino di centrocampo col francese Legras schierato sulla fascia opposta, mentre Giuffrida, Viola e Yabre si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, assieme al gambiano Sowe ci sarà l'argentino Bubas, tandem offensivo a segno nel due a zero rifilato dai rossoblu al Francavilla domenica scorsa.

4-3-3 per la Reggina di Karel Zeman, 3-5-2 per la Vibonese di Campilongo. Dal derby passeranno gran parte delle speranze di salvezza dei rossoblu, che dopo le difficilissime trasferte di Siracusa e Lecce hanno dimostrato di essere ancora vivi e motivati per inseguire una difficile salvezza. Gli amaranto devono invece provare a capitalizzare i risultati interni, visto che la Reggina resta l'unica formazione del girone C a non avere ancora vinto neanche una partita in trasferta in questo campionato.

La Reggina in casa ha fatto vedere le cose migliori nell'ultimo periodo, ed i bookmaker ne tengono conto considerando gli amaranto favoriti, con vittoria interna quotata 1.95 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Betclic ed Eurobet offre a 3.05 la vittorie esterna. Per seguire in diretta esclusiva Reggina Vibonese, domenica 19 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà disponibile la diretta in streaming video per i suoi abbonati del sito sportube.tv su internet, mentre non ci sarà diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

