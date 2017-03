Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, Foggia Lecce, super derby: live score in diretta

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI B, C (30^ GIORNATA, OGGI 19 MARZO 2017) - Domenica 19 marzo la Lega Pro 2016-2017, arrivata alla sua trentesima giornata, vivrà di ben 18 partite; due i gironi coinvolti, tante le squadre che vanno a caccia di obiettivi stagionali perchè i playoff allargati fanno in modo che praticamente fino all’ultimo si lotti per qualcosa. Allora, senza perdere tempo, possiamo andare a studiare il programma del giorno e vedere quali sono le partite che ci attendono.

Risultati girone B: parte alle ore 14:30 con Reggiana-Mantova e Sudtirol-AlbinoLeffe; alle ore 16:30 ci sono Ancona-Pordenone, Feralpisalò-Sambenedettese, Lumezzane-Maceratese, Modean-Padova e Parma-Fano. Alle ore 18:30 avremo Teramo-Gubbio, alle ore 20:30 Santarcangelo-Forlì e poi avremo il posticipo del lunedì sera, Bassano-Venezia. Proprio i lagunari ovviamente hanno guadagnato le pagine dei quotidiani: la lunga striscia di vittorie per Pippo Inzaghi ha portato a 7 punti di vantaggio sul Parma (reduce da due pareggi) e 8 sul Padova. Il fatto che nel frattempo sia arrivata anche la finale di Coppa Italia la dice lunga sul valore di un Venezia che, salvo scossoni, dovrebbe salire subito in Serie B; il Bassano di oggi è una squadra in crisi che continua a perdere, certo la capolista al Mercante potrebbe far tirar fuori orgoglio perduto ma le cose si mettono male anche in chiave playoff. Per il terzo posto, e magari pure il secondo, non va sottovalutata la coppia Pordenone-Reggiana; si sono staccate le neopromosse Sambenedettese e Gubbio che restano ampiamente in zona playoff, qui peraltro la corsa sembra essere più definita che negli altri gironi.

Risultati girone C: si apre alle ore 14:30 con Akragas-Matera, Fidelis Andria-Siracusa, Catanzaro-Cosenza, Foggia-Lecce, Messina-Taranto e Virtus Francavilla-Melfi; alle ore 16:30 si gioca Paganese-Catania, alle ore 18:30 si chiude con Reggina-Vibonese. E’ chiaro chela partita dello Zaccheria catalizzi quasi tutta l’attenzione del turno: se il Foggia dovesse vincere prenderebbe 4 punti di vantaggio sul Lecce e forse riuscirebbe a ottenere quel margine decisivo per la promozione diretta. I salentini hanno perso l’ultima trasferta giocata (sul campo della Virtus Francavilla) e non hanno il problema di guardarsi alle spalle visto che il Matera è lontano 9 punti (pur essendo arrivato in finale di Coppa Italia). Interessantissima la corsa per i playoff: il Siracusa difende la sua sesta posizione con sguardo sul quinto posto, Cosenza e Fidelis Andria non possono ancora dirsi al sicuro perchè il Catania (meno la Paganese) sono sempre lì e potrebbero riuscire a piazzare una serie positiva (soprattutto gli etnei, che sarebbero sesti al netto della penalizzazione). In coda le due vittorie consecutive del Melfi hanno rimesso tutto in discussione: ha vinto anche la Vibonese, la quota salvezza si è alzata e può succedere di tutto (il Messina, tredicesimo, non è affatto al sicuro).

GIRONE B

ore 14:30 Reggiana-Mantova

ore 14:30 Sudtirol-AlbinoLeffe

ore 16:30 Ancona-Pordenone

ore 16:30 Feralpisalò-Sambenedettese

ore 16:30 Lumezzane-Maceratese

ore 16:30 Modena-Padova

ore 16:30 Parma-Fano

ore 18:30 Teramo-Gubbio

ore 20:30 Santarcangelo-Forlì

Lunedì 20 marzo

ore 20:45 Bassano-Venezia

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 64

Parma 57

Padova 56

Pordenone, Reggiana 51

Gubbio 47

Sambenedettese 44

Feralpisalò 41

AlbinoLeffe, Bassano 40

Santarcangelo, Maceratese (-2) 36

Sudtirol 32

Forlì, Mantova 30

Modena 29

Lumezzane 27

Fano 26

Teramo, Ancona 24

GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Matera

ore 14:30 Fidelis Andria-Siracusa

ore 14:30 Catanzaro-Monopoli

ore 14:30 Cosenza-Juve Stabia

ore 14:30 Foggia-Lecce

ore 14:30 Messina-Taranto

ore 14:30 Virtus Francavilla-Melfi

ore 16:30 Paganese-Catania

ore 18:30 Reggina-Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 62

Lecce 61

Matera 52

Juve Stabia 49

Virtus Francavilla 48

Siracusa 44

Cosenza, Casertana (-2) 43

Fidelis Andria 41

Fondi (-1) 40

Catania (-7) 39

Paganese 37

Messina 31

Monopoli 30

Taranto 29

Catanzaro, Reggina, Akragas 27

Melfi (-1) 23

Vibonese 22

