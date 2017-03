Risultati/ Playoff Superlega: diretta live score delle semifinali gara-1: Civitanova Modena, Trentino Perugia

RISULTATI PLAYOFF SUPERLEGA: DIRETTA LIVE SCORE DELLE SEMIFINALI (VOLLEY MASCHILE GARA 1) – Dopo l’emozionante fase del quarti di finale è ora di fare sul serio: in palio un posto nella finale dei play off scudetto del campionato di Superlega, la massima espressione del volley maschile per club in Italia. Sono 4 le squadre al tabellone, le 4 pronosticate a inizio stagione, anche se qualche candidatura per qualche momento è stata messa in dubbio dai successi di una altra formazione. Saranno quindi la Lube Civitanova, la Diatec Trento, la Sir Safety Conad Perugia e la Azimut Modena a giocarsi un posto nella finalissima, che assegnerà lo scudetto numero 72 del campionato di Superlega: andiamo quindi a vedere la formula e il programma di questa nuova fase del tabellone dei play off. CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI IN DIRETTA

Per le semifinali dei play off come ovvio saranno le 4 squadre sopracitate a partecipare alla contesa, ma al contrario di quanto è accaduto del precedente momento dei quarti di finale, questa volta la formula prevede che si giochi al meglio delle 5 gare: viste le qualità presenti nel tabellone non appare difficile immaginare che serviranno tutti gli appuntamenti in programma per definire i nomi delle finaliste. Vediamo quindi ora il programma della prima giornata: a si comincerà alle ore 17.00 al Eurosuole con il match Cucine Lube Civitanova-Azimut Modena. La formazione marchigiana ha avuto accesso al tabellone finale essendo la prima squadre in classifica a fine stagione, e nei quarti di finale ha battuto agilmente per 2-0 match a 0 (3-0; 3-0) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: percorso più tormentato per l’Azimut Modena, che è dovuta andare a gara con la Calzedonia Verona che aveva vinto per 3-1 gara 1 al Pala Panini.

Alle ore 18.30 è invece atteso al Pala Trento la gara 1 tra la Diatec Trentino e la Sir Safety Conad Perugia, l’incontro certamente tra i più aperti di questo tabellone finale. La compagine di Lorenzetti ha strappato un posto in semifinale battendo per 2-0 senza particolari drammi la Gi Group Monza, settima classificata alla fine della regular season di Superlega: la formazione umbra ha invece sofferto contro la LPR Piacenza, riproposizione di un agguerrito quarto di finale della Coppa Italia, andato a sfavore dei bianconeri. Appare senza dubbio difficile fare un pronostico dei risultati di gara 1 delle semifinali dei play off, anche perché secondo la formula, perdere il primo match non mette in crisi di fatto la qualificazione alla finalissima. Ricordiamo infine che gara 2 è stata programma per il prossimo 26 marzo, mentre gara 3 sarà domenica 9 aprile: eventuale gara 4 e 5 sono stati poi fissate per il 19 e 22 aprile.

RISULTATI SEMIFINALI PLAY OFF GARA 1

Domenica 19 marzo 2017

Ore 17.00 Cucine Lube Civitanova - Azimut Modena

Ore 18.30 Diatec Trentino - Sir safety Conad Perugia

