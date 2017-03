Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, si inizia con Empoli-Napoli: diretta gol live score e prossimo turno

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (28^ GIORNATA, 19 MARZO 2017) - Archiviate le partite di anticipo, la ventinovesima giornata di Serie A 2016-2017 torna in campo domenica 19 marzo; soliti orari e, almeno per questa volta, nessun anticipo del lunedì per quello che sarà l’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, un turno al termine del quale si potrà dunque tracciare una sorta di bilancio prima della lunga volata finale.

Intanto la domenica si apre con il lunch match delle ore 12:30, vale a dire Empoli-Napoli; alle ore 15 si giocano Atalanta-Pescara, Bologna-Chievo, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Juventus. Si prosegue alle ore 18 con Udinese-Palermo, il posticipo delle ore 20:45 sarà Roma-Sassuolo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

In testa alla classifica è cambiato ben poco: la Juventus, grazie alla vittoria - con polemiche - sul Milan, ha confermato gli 8 punti di vantaggio su una Roma che è stata capace di andare a vincere a Palermo vendicando così le tre sconfitte consecutive (contando anche Coppa Italia ed Europa League). Sornione, il Napoli terzo è a -10 dalla vetta: i partenopei, attenzione, potrebbero non essere tagliati fuori dalla corsa allo scudetto.

Sia loro che la Roma attendono il momento in cui ospiteranno la Juventus: per questo motivo è imperativo recuperare punti prima, a cominciare magari da oggi. I bianconeri infatti giocano sul campo di una Sampdoria galvanizzata dalla vittoria nel derby: una squadra di grande talento, che pecca di inesperienza ma che ha futuro davanti a sè e nell’immediato può mettere in difficoltà chiunque, come ha dimostrato battendo la Roma e sfiorando il colpaccio a Napoli.

Tra le altre partite, attenzione alla Lazio che cerca di difendere il suo quarto posto in classifica; sarà interessante valutare, in chiave europea, la reazione ai sette gol subiti dall’Atalanta a San Siro e in questo senso la partita casalinga contro il Pescara, fanalino di coda e ormai senza troppe speranze, rappresenta un’ottima occasione per ripartire.

Sul fondo, per l’appunto, l’Empoli sa bene di dover provare a battere il Napoli: sono 7 i punti di vantaggio sul Palermo, che ha una trasferta - a Udine - contro una squadra già salva e dunque potrebbe accorciare in classifica, coinvolgendo anche i toscani nella corsa. Bologna e Chievo sono al sicuro, i clivensi per di più hanno l’occasione di chiudere nella parte sinistra della classifica; ultima chiamata per l’Europa da parte della Fiorentina, che a Crotone non può sbagliare. I calabresi allo stesso modo si giocano le ultime chance di rimanere in Serie A; già salvo anche il Cagliari, sfortunato una settimana fa al Franchi e adesso a caccia di riscatto al Sant’Elia, dove quest’anno in generale ha sempre fatto molto bene.

Si tratta di partite davvero molto interessanti; a noi non resta che affidarci al campo per stare a vedere come si chiuderanno queste sfide, e come sarà cambiata la classifica del campionato in vista del prossimo turno del torneo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA



SERIE A 2016-2017, 29^ GIORNATA

Domenica 19 marzo

Ore 12:30 Empoli-Napoli

Ore 15:00 Atalanta-Pescara

Ore 15:00 Bologna-Chievo

Ore 15:00 Cagliari-Lazio

Ore 15:00 Crotone-Fiorentina

Ore 15:00 Sampdoria-Juventus

Ore 18:00 Udinese-Palermo

Ore 20:45 Roma-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 70

Roma 62

Napoli 60

Lazio 56

Inter 55*

Milan, Atalanta 53*

Fiorentina 43

Sampdoria 41

Torino 40*

Chievo 38

Udinese 33

Sassuolo, Bologna, Cagliari 31

Genoa 29*

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 30^ GIORNATA

Sabato 1 aprile

Ore 18:00 Sassuolo-Lazio

Ore 20:45 Roma-Empoli

Domenica 2 aprile

Ore 12:30 Torino-Udinese

Ore 15:00 Chievo-Crotone

Ore 15:00 Fiorentina-Bologna

Ore 15:00 Genoa-Atalanta

Ore 15:00 Palermo-Cagliari

Ore 15:00 Pescara-Milan

Ore 20:45 Napoli-Juventus

Lunedì 3 aprile

Ore 20:45 Inter-Sampdoria

© Riproduzione Riservata.