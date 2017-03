Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, Cesena Ternana: diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (31^ GIORNATA, DOMENICA 19-LUNEDI' 20 MARZO 2017) - La trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 prosegue con gli ultimi due posticipi fra domenica 19 e lunedì 20 marzo. C'è stato un anticipo venerdì sera, poi le otto partite canoniche del sabato pomeriggio ed ecco dunque che cosa ci attende ancora: oggi pomeriggio, domenica 19, alle ore 17.30 Cesena-Ternana, infine lunedì sera alle ore 20.30 si chiude con Entella-Salernitana.

Cesena Ternana è uno scontro delicatissimo in zona salvezza, fra due squadre che devono lottare ancora duramente per evitare la retrocessione. La posizione più delicata è naturalmente quella della Ternana, che occupa l'ultimo posto, ma non si può certo dire che il Cesena stia molto meglio, soprattutto se si considera che i romagnoli ad inizio campionato avevano ambizioni ben diverse dalla dura lotta per ottenere il semplice mantenimento della categoria. Ecco dunque che il Cesena deve approfittare del turno sulla carta favorevole, ma d'altro canto la Ternana avrà un'occasione per trascinare verso il basso una concorrente: ci attende un pomeriggio dalle grandi emozioni quindi al Manuzzi.

La chiusura sarà lunedì sera a Chiavari, dove l'Entella padrona di casa ospiterà i campani della Salernitana. Per la Virtus serve una vittoria per continuare a lottare per i playoff, una vera e propria battaglia che coinvolge tante squadre racchiuse nello spazio di pochi punti, tra cui appunto i liguri che non sono più una rivelazione, dal momento che l'Entella ormai si è affermata come una bella rewaltà di Serie B. La Salernitana invece al momento galleggia nell'aurea mediocrità: deve evitare di farsi risucchiare verso il basso, ma con un bel filòotto di risultati potrebbe anche buttarsi nella già citata mischia per i playoff. Vincesse a Chiavari, potrebbe davvero sperare...

SERIE B, 31^ GIORNATA

Domenica ore 17.30

Cesena-Ternana

Lunedì ore 20.30

Entella-Salernitana

CLASSIFICA

Spal 58

Frosinone 56

Verona 54

Benevento (-1) 48

Perugia 47

Bari 46

Spezia, Novara 45

Cittadella 44

Entella*, Carpi 43

Ascoli 38

Avellino 37

Salernitana* 36

Pro Vercelli 34

Pisa (-1), Vicenza 33

Latina, Brescia 32

Cesena* 31

Trapani 29

Ternana* 26

