Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi Napoli e Milan

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 19 MARZO) - Altro giro di valzer per il Torneo Viareggio Cup 2017, che domenica 19 marzo ha in programma altre dieci partite della prima fase a gironi. In particolare oggi scendono in campo i gironi del Gruppo B, quindi quelli numerati dal 6 al 10. Le sfide si tengono tutte in contemporanea alle ore 11:00: i risultati che ne scaturiranno completeranno il quadro degli ottavi di finale che cominceranno mercoledì prossimo (22 marzo).

Ricordiamo il regolamento della fase a gironi: partite di sola andata al termine delle quali accedono agli ottavi tutte le prime classificate, più le 6 migliori seconde per un totale di 16 formazioni, In caso di arrivo a pari punti verranno considerati i seguenti criteri: nell’ordine scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale nel girone, numero di gol segnati, età media di squadra più bassa, sorteggio. Di seguito il dettaglio delle partite: per il girone 6 Napoli-Bari e Rappresentativa Serie D-Deportivo Camioneros; per il girone 7 Milan-Spezia e Belgrano-Ujana; nel giorno 8 Fiorentina-Perugia e C.A.I.-Garden City Panthers; nel girone 9 Genoa-Parma e Club Bruges-Cagliari; per il girone 10 infine Torino-Reggiana e Rijeka-Cortuluà.

Nel girone 6 è ancora tutto in discussione, perché tra la capolista Bari e il fanalino Deportivo Camioneros intercorrono solo 3 punti. Il Napoli è però chiamato a vincere contro i pugliesi perché un pareggio potrebbe non bastare. Girone 7: se la giocano Belgrano (6 punti), Milan (3) e Spezia (3) mentre i congolesi dell’Ujana (0) sono già matematicamente fuori. La terza ed ultima giornata mette di fronte le due italiane: si prospetta un match interessante in cui il pareggio premierebbe il Milan, avanti nella differenza reti (+1 contro lo 0 dello Spezia). Girone 8: Fiorentina e Perugia si giocano il primo posto nello scontro diretto, in questo caso il pari promuoverebbe come prima la Fiorentina che ha segnato un gol in più. Già tagliate fuori invece le due formazioni straniere: i nigeriani del Garden City Panthers e i cileni della Comision de Actividades Infantiles (C.A.I.).

Girone 9: il Cagliari, in testa con 6 punti, affronta il Bruges che insegue a quota 4, mentre il Genoa (1 punto) si gioca le speranze residue contro un Parma già aritmeticamente eliminato, avendo perso i primi due match. Girone 10: nella sfida italiana e tutta granata si fronteggiano Torino e Reggiana, ma mentre i piemontesi sono a punteggio pieno ed ancora senza gol subiti, gli emiliani arrivano da 2 ko e sono quindi fuori dai giochi. Se il Toro dovesse perdere tornerebbe in discussione il primo posto, perché i croati del Rijeka e i colombiani del Cortuluà inseguono a quota 3.

GIRONE 6

ore 11:00 Napoli-Bari

ore 11:00 Rappr.Serie D-Dep.Camioneros

CLASSIFICA: Bari 4 punti, Napoli 2, Rappr.Serie D 2, Dep.Camioneros 1

GIRONE 7

ore 11:00 Milan-Spezia

ore 11:00 Belgrano-Ujana

CLASSIFICA: Belgrano 6, Milan 3, Spezia 3, Umana 0

GIRONE 8

ore 11:00 Fiorentina-Perugia

ore 11:00 C.A.I.-Garden City Panthers

CLASSIFICA: Fiorentina 6, Perugia 6, Garden City Panthers 0, C.A.I. 0

GIRONE 9

ore 11:00 Genoa-Parma

ore 11:00 Club Bruges-Cagliari

CLASSIFICA: Cagliari 6, Club Bruges 4, Genoa 1, Parma 0

GIRONE 10

ore 11:00 Torino-Reggiana

ore 11:00 Rijeka-Cortuluà

CLASSIFICA: Torino 6, Cortuluà 3, Rijeka 3, Reggiana 0

