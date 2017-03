RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (21? GIORNATA, SERIE A1, OGGI 19 MARZO 2017) – Penultimo atto della regular season della stagione 2016-2017 della serie A1 di volley femminile: questa domenica 19 marzo la massima espressione della pallavolo fa tappa con la 21^ giornata di campionato, tra le ultime possibilità di dare la scossa definitiva alla classifica prima che venga definito il tabellone dei prossimi playoff scudetto. Per questa giornata di serie A 1 il calendario ufficiale ha messo un solo anticipo ovvero il big match tra Conegliano e Modena, che si è svolto ieri sera la PalaVerde: oltre questa eccezione gli altri 6 incontri sono stati messi in programma oggi con fischio d’inizio su tutti i campi atteso per le ore 17.00. CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA

Alle ore 17.00 quindi si udirà il fischio d’inizio al PalaRadi Pomi Casalmaggiore e Savino del Bene Scandicci: le rosanero ormai disperano di ritrovare la testa della classifica, ma puntano a mettere in sicurezza il secondo posto cercando nel contempo di gestire le energie per la Cev Cup, ma oggi si troveranno di fronte le toscane che con 32 punti voglio puntare a entrare nelle top four del campionato. Alla stessa ora è atteso anche il via al Pala Igor tra Igor Gorgonzola Novara a Club Italia Crai: il club federale per regolamento non verrà retrocesso nonostante l’ultima posizione, ma i punti in palio fanno comunque gola anche contro le piemontesi che oggi tenteranno un agguato a Casalmaggiore avanti di solo due punti in graduatoria. Al Pala Resia andrà in scena la partita tra Sudtirol Bolzano e la Foppapedretti Bergamo che pare affatto scontato: le biancorosse hanno infatti mostrato di poter competer con chiunque in casa, specialmente se c’è da mettere in sicurezza la propria partecipazione ai playoff. Spera nell’ultima piazza a disposizione anche Il Bisonte Firenze, impegnato dalle ore 17.00 in casa contro le Metalleghe Montichiari:le fiorentine devono però recuperare punti preziosi e il minimo passo falso potrebbe costare loro davvero caro. Chiude il programma della 21^ giornata di serie A1 la partita tra Saugella team Monza e la Unte Yamamay Busto Arsizio: come gli altri anche il derby lombardo è in programma alle ore 17.00 e mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre ma specialmente per le farfalle che potrebbero perdere il treno playoff scudetto per questa stagione. Le posizioni e i distacchi in classifica si fanno minimi, e se Monza dubita di poter mettere in cassaforte la salvezza di certo non vorrà cadere da sola.

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE - 21^ GIORNATA

Sabato 18 marzo 2017

Ore 20.45 Conegliano-Modena

Domenica 19 marzo 2017 - Ore 17.00

Bolzano-Bergamo

Casalmaggiore-Scandicci

Firenze-Montichiari

Monza-Busto Arsizio

Novara-Club Italia

CLASSIFICA

Conegliano 51

Casalmaggiore 43

Novara 41

Bergamo 37

Scandicci 32

Modena 30

Busto Arisizio 29

Bolzano 28

Firenze 25

Montichiari 17

Monza 17

Club Italia 10

