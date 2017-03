SALTA FUSIONE INTER-MILAN FRANCESI/ Rabbia tifosi e sciopero giocatori, Racing 92 e Stade Francais si lasciano

SALTA FUSIONE RACING 92-STADE FRANCAIS, RUGBY: LE PAROLE DEL PRESIDENTE JACKY LORENZETTI - E' saltata la fusione tra i due club parigini di rugby Racing 92 e Stade Francais. Ha parlato il Presidente dei secondi Jacky Lorenzetti che ha sottolineato come riportato appunto che non si farà più questa operazione, cosa già rilanciata sui social network anche dal primo club. Lorenzetti ha sottolineato: "Ho deciso di rinunciare a questo progetto meraviglioso. Al momento la gente non era pronta per questo passo". Davvero una novità che avrebbe sconvolto il pubblico, di certo non maturo per vedersi associato e assorbito a un'altra tifoseria precedentemente avversaria e rivale di quello che può essere considerato un derby anche se in modi diversi rispetto al calcio. Sicuramente è una situazione molto particolare che deve essere analizzata con attenzione anche andando a conoscere il contesto del rugby francese.

SALTA FUSIONE RACING 92-STADE FRANCAIS, RUGBY: LA DECISIONE - E' arrivato il comunicato ufficiale che sottolinea come la fusione tra Racing 92 e Stade Francais che era stato da tempo annunciato. Una situazione che è stata decisa indirettamente dal pubblico del secondo club che erano in rivolta e con i giocatori che avevano proclamato uno sciopero pronto a mettere a disagio sia lo staff che la dirigenza. Il Racing 92 è un club francese di rugby e milita nella Top 14 della massima divisione transalpina così come lo Stade Francais. Entrambe le squadre sono di Parigi e si era pensato appunto di vederne una sola che avrebbe raccolto il pubblico. Certo però, nonostante sia molto diverso da quello che potrebbe accadere nel calcio, anche nel rugby sarebbe inconciliabile l'amore provato dalle due tifoserie che si sono fermamente opposte di fronte a questa possibilità. Staremo a vedere quali saranno le conseguenze di quanto accaduto.

