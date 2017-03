SCORPIONE TOLOI/ Video, gol sfiorato con una rovesciata incredibile

SCORPIONE TOLOI: IL DIFENSORE DELL'ATALANTA SFIORA UN GOL ALLA IBRAHIMOVIC (OGGI 19 MARZO 2017) - L'Atalanta è scesa in campo pomeriggio nella gara contro il Pescara dopo il pesante ko contro l'Inter nella scorsa giornata. Protagonista indiscusso di questo pomeriggio a Bergamo è stato Rafael Toloi: il difensore dell'Atalanta dopo il gol del vantaggio grazie al solito Papu Gomez ha provato un gol da cineteca, con il pallone che non è terminato in rete. Al 18' l'ex Roma ha tentato il gesto dello scorpione alla Zlatan Ibrahimovic, perfettamente riuscito, ma si è trovato davanti Bizzarri del Pescara che è riuscito ad intercettare la traiettoria e fermare un gol fantastico da parte del giocatore dell'Atalanta. Su Twitter tutti gli utenti sono impazziti, pronti a commentare questo grande gesto di Toloi, alquanto inaspettato in una semplice giornata di Serie A. Un gol negato dal portiere avversario, sarebbe stata una rete da cineteca per il giocatore del club allenato da Giampiero Gasperini che si consola con i gol di Gomez e Grassi.

Se Toloi faceva gol così mi tatuavo il suo nome. #AtalantaPescara #SerieA pic.twitter.com/545hMiM3Na — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) 19 marzo 2017

© Riproduzione Riservata.