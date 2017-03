SFIGURATA DOPO 163 COLPI/ Video, Lina Lansberg vince il match di Ultimate Fighting, ma...

LANSBERG SFIGURATA DOPO 163 COLPI, VIDEO: LA CAMPIONESSA DI ULTIMATE FIGHTING VINCE, MA DIVAMPANO LE POLEMICHE - Bufera sul mondo della MMA (arti marziali miste) dopo la vittoria di Lina Lansberg, campionessa di Ultimate Fighting: sui media e social network ci si interroga sulla natura violenta di questo sport. Si tratta di un'arte marziale che permette qualsiasi colpo con l'uso di mani e piedi, quindi risulta molto pericoloso: lo sa bene l'atleta svedese, che ha incassato 163 colpi da Lucie Pudilova sul ring della O2 Arena di Londra. Tutti quei colpi hanno sfigurato completamente il volto di Lina Lansberg: il volto da modella dopo l'incontro era ricoperto di sangue, le arcate sopraccigliari gonfie e lo zigomo in condizioni critiche. Confrontando le foto della 35enne si resta impressionanti. Ma la campionessa vedese, trasportata con l'ambulanza in ospedale per tutte le cure del caso, per fortuna sta bene e, infatti, attraverso le sue pagine Twitter e Instagram ha rassicurato i fan (clicca qui per visualizzare il tweet). Ha pubblicato un video nel quale li saluta con un bacio, raccogliendo tra l'altro quasi 200mila visualizzazioni in poco tempo. La polemica ha fatto eco in Italia, dove una pugile è in gravi condizioni: si tratta di Francesca Moro, ricoverata all'ospedale di Pescara dopo un malore accusato al termine di un incontro. I due casi, però, sono differenti, anche perché il pugilato è uno sport, soprattutto a livello dilettantistico, molto tutelato, quindi i rischi sono ridotti al minimo. Non c'è paragone con lo spettacolo selvaggio della Ultimate Fighting Championship.

