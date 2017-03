STRAMILANO 2017/ Diretta, info streaming video e tv: vincitore, orari e percorso (oggi 19 marzo)

DIRETTA STRAMILANO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV: ORARI E PERCORSO (OGGI, 19 MARZO) - Si corre oggi, domenica 19 marzo, la Stramilano Half Marathon, una delle maratone cittadine più veloci al mondo, arrivata quest'anno alla 42esima edizione. Appuntamento in piazza Castello alle ore 11.00: da qui parte il tracciato di 21,097 km che verrà percorso da atleti italiani e internazionali. L'obiettivo dei runners è di battere il record della manifestazione: è stato registrato l'anno scorso da James Mwanji Wangari (59'12'') e superato a livello mondiale solo nel 2005 a Rotterdam da Samuel Wnjru. Lungo il percorso ci saranno gli assistenti di gara: saranno riconoscibili dai runners da palloncini colorati e dalla divisa Asics, che è sponsor tecnico dell'evento. Favoriti della Stramilano Half Marathon i keniani Robeio Paul Kamais e Moranga Frederick e il marocchino Mustapha El Aziz. Occhi puntati, però, anche sui keniani Simon Muthoni ed Elvis Kipcoech. Per quanto riguarda l'Italia, invece, c'è Daniele Meucci, che è primo per maratona, half marathon e 10.000 metri. Da seguire pure Marco Salami, Ahmed El Mazoury e Giovanni Gualdi. Per quanto riguarda, invece, le donne, l'attenzione sarà rivolta in particolare sulle azzurre Anna Incerti, Elena Romagnolo, Emma Quaglia, Giovanna Epis e Federica Dal Rì, oltre alle keniane Chepngethic Ruth ed Esikon Paulline. Le informazioni utili sulla Stramilano 2017 sono disponibili annche sul sito ufficiale. Non ci sarà invece una diretta tv per seguire in tempo reale la Stramilano e di conseguenza neppure una diretta streaming video. Tuttavia, alle ore 13.00 su Rai Sport si potrà seguire una sintesi.

DIRETTA STRAMILANO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV: LA STORIA (OGGI, 19 MARZO) - Nella scorsa edizione della Stramilano Half Marathon ha trionfato il keniota James Mwanjii Wangari (59'12''), alle cui spalle si sono classificati i connazionali Paul Kariuki Mwangi (1h01'46'') e Amos Kibiwot Kurgat (1h01'56''). In ambito femminile, invece, ha festeggiato Rael Nguriatukei Kiyara (1h10'19''), mentre il secondo posto è andato a Viola Jelegat (1h11'03''); al terzo Hellen Jepgurkat (1h11'34''). La gloriosa storia della Stramilano è cominciata il 14 marzo 1972 dall'idea di Renato Cepparo, anima del gruppo alpinistico Fior di Roccia. Colpito dal successo della Milano-Proserpio, Cepparo organizzò con alcuni amici quella che sarebbe diventata la non competitiva più famosa del mondo. Sono passati, dunque, 45 anni da quella serata in cui 3476 "guerrieri della notte" pagarono mille lire per iscriversi, mentre un altro gruppo di 1500 irregolari si lanciarono da viale Suzzani, zona Niguarda, proseguirono su via Veglia, entrarono da viale Marche sulla grande circonvallazione di MIlano, percorrendola poi in senso antiorario per ritornare al punto di partenza.

© Riproduzione Riservata.