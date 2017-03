Sampdoria Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

SAMPDORIA JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Sampdoria Juventus si gioca domenica 19 marzo alle ore 15; è valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La Sampdoria vuole chiudere nella parte alta della classifica, arriva dalla vittoria nel derby e punta l’ottava posizione della classifica; dovendo anche vendicare la sconfitta pesante subita all’andata, per la Juventus non si tratta di un avversario facile ma i bianconeri, che hanno un margine da gestire in vetta alla classifica, devono provare a vincere per rendere le trasferte di Napoli (appena dopo la sosta) e Roma meno decisive. In attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo possiamo andare a vedere quali dubbi aleggino ancora nella mente dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

SAMPDORIA JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Sampdoria Juventus valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Sampdoria (segno 1) vale 6,75, il pareggio (segno X) è quotato 4,25 mentre la vittoria della Juventus (segno 2) vi permetterà di vincere 1,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Squadra al completo per Marco Giampaolo, con una sola eccezione: Viviano è squalificato, dunque in porta giocherà Puggioni che era stato titolare anche all’andata. Per il resto Marco Giampaolo dovrebbe mettere in campo i migliori: in attacco Muriel e Quagliarella, con Schick pronto a risultare decisivo nel secondo tempo come gli è sempre successo in stagione (non ha mai segnato nei primi tempi), alle loro spalle Bruno Fernandes che alla lunga ha vinto il ballottaggio con un Ricky Alvarez che nel girone di ritorno ha avuto ben poche soddisfazioni, ma che - anche lui - potrebbe tornare utile nella ripresa. A centrocampo sembrano certe le presenze di Lucas Torreira, che sarà il regista e risulterà utilissimo anche nel recupero dei palloni, e di Edgar Barreto; l’altra maglia dovrebbe essere destinata a Praet, con Linetty ancora in panchina e Djuricic che in questo momento sembra aver superato il giovane polacco per essere la prima alternativa dalla panchina. In difesa ancora qualche leggero dubbio sugli esterni: Jacopo Sala e Regini sembrano comunque in vantaggio rispetto a Bereszkynski e Pavlovic e dunque dovrebbero iniziare la partita, al centro invece ci sarà la coppia formata da Silvestre e Skriniar.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Archiviato il passaggio del turno in Champions League, la Juventus si rituffa nel campionato con la brutta notizia dell’infortunio di Benatia, che aveva trovato continuità nelle ultime partite. Per prendere il posto del marocchino Massimiliano Allegri ha tre opzioni: la più probabile è quella che vuole la maglia da titolare affidata a Barzagli, anche se Rugani rimane una possibilità concreta con Chiellini, che sta recuperando da un infortunio, che rimane leggermente defilato. Sulle corsie Lichtsteiner e Alex Sandro dovrebbero avere la meglio: la sosta del campionato fa sì che il tecnico livornese non debba necessariamente fare turnover. A centrocampo dunque ci aspettiamo la coppia titolare, ovvero quella formata da Khedira e Pjanic che si sposa al meglio; nuova panchina per Marchisio, ma il Principino potrebbe tornare utile nel secondo tempo aggiungendo qualità in mezzo al campo. Nel reparto offensivo non ci sono sorprese: Higuain, che non segna da tre partite di campionato e quattro in totale, va a caccia di riscossa, al momento il giocatore più caldo sotto porta è Dybala che, anche grazie ai tiri dal dischetto, ha raggiunto quota 14 in stagione. Ad agire sulla corsia destra sarà Cuadrado che rientra dal turno di squalifica (ha saltato il Milan), dall’altra parte Mario Mandzukic, lui pure a digiuno di reti da tempo ma sempre utilissimo per il lavoro di fatica e sacrificio che riesce a garantire alla squadra.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 22 Sala, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 19 Regini; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 9 Muriel, 27 Quagliarella

A disposizione: 30 W. Falcone, 24 Bereszkynski, 4 L. Simic, 17 Palombo, 5 Dodò, 20 Pavlovic, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir, 14 Schick

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Viviano

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 28 Rincon, 8 Marchisio, 18 Lemina, 20 Pjaca, 34 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Benatia, Sturaro

