Sudtirol Albinoleffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato

DIRETTA SUDTIROL ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol Albinoleffe sarà diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione di Trieste, assistito dai guardalinee Driss Abou Elkhayr di Conegliano e Salvatore Emilio Buonumore di Marsala. Il match, valido per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro (girone B), si gioca domenica 19 marzo 2017 allo stadio Druso di Bolzano, con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Una partita tra due formazioni che stanno vivendo una fase abbastanza diversa nel loro lungo cammino nel torneo di terza serie. L'Albinoleffe si sta confermando squadra potenzialmente in grado di puntare ai play off, con i seriani che battendo in casa prima l'Ancona e poi il Teramo (sfruttando così il calendario che li opponeva alle squadre che al momento occupano l'ultimo posto in classifica) hanno riscattato il ko esterno contro la Feralpisalò e si sono mantenuti così in zona play off. Quattro i punti di vantaggio sul Santarcangelo undicesimo, e per i lombardi la prospettiva di giocarsi la Serie B agli spareggi è concreta, dopo stagioni travagliate segnate da retrocessioni e ripescaggi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Per il Sudtirol invece le ultime due sconfitte in campionato contro Sambenedettese e Pordenone hanno rimesso in bilico una situazione che sembrava avviata verso la tranquillità ed il raggiungimento della salvezza diretta. Gli altoatesini vantano al momento solo tre punti di vantaggio sul Modena quintultimo e dovranno provare a lanciare un segnale davanti al proprio pubblico, ancora scosso dalle cinque reti subite due settimane fa contro la Samb, sconfitta che ha lasciato probabilmente strascichi psicologici nel match perduto in misura a Pordenone.

Vediamo di seguito le probabili formazioni dell'incontro: il Sudtirol dovrebbe scendere in campo con Marcone a difesa della porta, Tait sull'out difensivo di destra e Sarzi sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della retroguardia saranno impiegati Di Nunzio e Riccardi. Bertoni, Fink e Broh giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo, mentre il francese Ranier e Tulli saranno impiegati come trequartisti alle spalle dell'unica punto Gliozzi.

L'Albinoleffe dovrebbe affrontare la trasferta altoatesina con Gavazzi, Scrosta e Zaffagnini nel terzetto difensivo davanti all'estremo difensore Nordi. Zona centrale di centrocampo presidiata da Cortellini, Giorgione e Loviso, mentre Di Ceglie sarà l'esterno mancino di centrocampo con Gonzi impiegato sulla fascia opposta. In attacco, confermato Mastroianni nella coppia offensiva con Montella.

Ultime due sconfitte fatali per l'allenatore del Sudtirol, William Viali, sostituito da Colombi che dovrebbe comunque rimettere in campo la squadra col 4-3-1-2, prima di studiare varianti tattiche particolari che dovranno però innanzitutto registrare una difesa che nelle ultime partite ha rappresentato il vero punto debole della formazione altoatesina. L'Albinoleffe di Alvini, schierato col 4-3-2-1 ad 'albero di Natale', come detto quest'anno ha ritrovato stabilità dopo due retrocessioni annullate dai ripescaggi.

L'esame di Bolzano sarà importantissimo per una squadra che in trasferta ha sofferto decisamente di più nelle ultime gare disputate. Nonostante le ultime due sconfitte, i bookmaker credono nelle possibilità del Sudtirol di tornare a fare bottino pieno con successo interno quotato 2.35 da Betclic, mentre Paddy Power proporrà a 3.05 la quota relativa al pareggio e Tipico.it moltiplicherà per 3.00 quanto investito sul successo esterno della formazione seriana.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sudtirol-Albinoleffe sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.