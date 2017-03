Teramo Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario e risultato live

DIRETTA TERAMO GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Gubbio viene diretta dall'arbitro Matteo Gariglio; per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017 (girone B) le due squadre scendono in campo al Bonolis domenica 19 marzo alle ore 18:30. I padroni di casa, dopo un periodo nero davvero infinito, sono terminati all'ultimo posto in graduatoria. Ultimo posto al momento condiviso con l'Ancona, altra squadra che ha avuto un crollo verticale nella seconda parte di stagione.

Dopo l'illusorio successo contro il Pordenone gli abruzzesi hanno perso tre gare di fila contro Padova, Venezia e Albinoleffe e sono ad un passo dal baratro. Situazione diversa per il Gubbio, che sta lottando con molte altre per ottenere un piazzamento di prestigio con vista playoff. Gli umbri dopo alcuni passi falsi sono tornati al successo nell'ultimo turno, battendo il fanalino di coda Ancona con un pirotecnico 3-2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La gara, per diversi motivi, è delicata per entrambe le squadre; tre punti che pesano e potrebbero cambiare l'immediato futuro delle due compagini. I tecnici proveranno a mandare in campo le formazioni migliori, sempre tenendo in conto le assenza che saranno obbligate. Il tecnico del Teramo Guido Ugolotti ad esempio dovrà rinunciare all'estremo difensore Paolo Branduani, assente dai primi giorni di febbraio e dunque da oltre un mese e mezzo.

Non ci sono squalificati né diffidati, dunque molto probabilmente la formazione si schiererà con il classico 3-5-2. Il portiere sarà Narciso, mentre in difesa oltre al capitano speranza giocheranno Caidi e Imparato. Il folto centrocampo vedrà giocare nel mezzo Amadio, Di Paolantonio e Ilari, mentre sulle fasce si posizioneranno Sales e Karkalis. Infine i due attaccanti saranno Barbuti e Sansovini, l'unico che sta provando a tenere a galla la squadra con i suoi otto gol realizzati fino ad ora.

In casa Gubbio non ci saranno assenze né per squalifica né per infortunio, ma la squadra allenata dal tecnico Giuseppe Mago dovrà stare attenta, visto che ben quattro calciatori sono nell'elenco dei diffidati: stiamo parlando di Alex Marco Marini, Alfredo Romano, Daniele Ferretti e Daniele Casiraghi. La squadra, schierata con il modulo 4-3-1-2, sarà composta dal portiere Volpe, dai quattro difensori Kalombo, Piccinni, Rinaldi e Zanchi, dai tre centrocampisti Croce, Giacomarro e il capitano Romano, dal trequartista Casiraghi e dalle due punte centrali Ferretti e Candellone.

Il Teramo ha mostrato diversi problemi nella costruzione del gioco, e l'avvento del tecnico Ugolotti per ora non è riuscito a dare una sterzata al triste andamento della squadra. Quindi i biancorossi dovranno provare a giocare con un po' di copertura in più per resistere agli attacchi degli avversari. Le ripartenze in contropiede non dovrebbero essere un problema visti due specialisti come Barbuti e Sansovini, ma la squadra dovrà essere brava a lanciare velocemente i due attaccanti. Il Gubbio per ottenere i tre punti dovrà essere paziente e cercare di sfruttare gli errori in fase difensiva del Teramo, abbastanza frequenti nell'ultimo periodo.

Le quote scommesse relative alla gara vedono favorito il Gubbio. La vittoria in trasferta della squadra umbra infatti ha una quota, prevista da Intralot, pari a 2.40 volte l'importo scommesso. Il successo casalingo del Teramo e il pareggio pagano entrambi 3 volte, dunque con dieci euro giocati se ne possono vincere trenta.

Teramo-Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

