Udinese Palermo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA UDINESE PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Udinese Palermo verrà diretta dall'arbitro Maresca; alle ore 18.00 di domenica 19 marzo si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Al Friuli-Dacia Arena si gioca il match tra Udinese e Palermo, con la formazione friulana che viene dal successo esterno di Pescara, mentre i siciliani sono stati sconfitti in casa dalla Roma, compromettendo così ancora di più la loro stagione, con una classifica che li vede terzultimo posto con 7 punti di svantaggio sull’Empoli, non avendo sfruttato lo stop dei toscani, unica squadra che può ancora essere messa nel mirino delle formazioni in lotta per non retrocedere. Una partita dunque, importante soprattutto per il Palermo, ma l’Udinese ha dimostrato già a Pescara di non voler guardare in faccia a nessuno, tirando avanti per la sua strada alla ricerca di un finale di campionato in crescendo.

Nella gara di andata con il Palermo in mano a De Zerbi, i friulani si imposero per 3-1, al termine di una partita nella quale era stata la formazione rosanero a passare in vantaggio per prima con una rete del suo bomber macedone, Nestorovski. Nel finale del primo tempo la rete del pareggio della formazione di Del Neri, messa a segno da Thereau, e squadre che vanno al riposo sul punteggio di 1-1. La partita si decide a metà ripresa quando l’Udinese realizza due reti nell’arco di 5 minuti, doppietta di Fofana, e chiude la pratica anche se il Palermo spinge fino al 90esimo, ma senza frutto.

I friulani a Pescara si impongono per 3-1 con la prima rete di Zapata, seguita da quelle di Jankto, e di Thereau ed infine di Muntari, che accorcia le distanze per la formazione abruzzese con il classico gol dell’ex. Una gara nella quale l’Udinese ha sfruttato bene la sua superiorità tecnica nei confronti del Pescara, giostrando con il 4-3-3 e partendo molto bene con una occasione già al primo minuto.

Il Pescara è anche sfortunato perché perde Stendardo per infortunio dopo soli 7 minuti di gioco e cerca di colpire con azioni di contropiede ma dopo 20 minuti passa in vantaggio l’Udinese con Zapata bravo a colpire di testa. In avvio di ripresa la formazione di Del Neri cala il tris in modo facile, prima con Jankto e poi con Thereau dopo uno scambio con lo stesso Jankto. Il Pescara realizza la rete della bandiera al 38esimo.

Al Barbera il Palermo era opposto ad una Roma in cerca di riscatto, e dopo aver segnato con Nestorovski una rete regolare, ma annullata per fuorigioco, si vede superare dai giallorossi che vanno in rete con El Shaarawy, e successivamente con il bomber Dzeko e con il brasiliano Bruno Peres. Il Palermo si era presentato con in porta l’esordiente Fulignati, che aveva preso il posto di Posavec, nettamente insufficiente a Torino, ma per il giovane estremo difensore rosanero non si è trattato di un debutto felice. La rete del vantaggio giallorosso arriva dopo 22 minuti nei quali il Palermo si era disimpegnato bene, con lancio di Grenier per El Shaarawy che mette dentro di sinistro.

Nella ripresa Lopez si gioca la carta Diamanti, al posto di Embalo, ma è ancora la Roma ad essere pericolosa, poi il Palermo sembra poter pareggiare con Morganella. L’ingresso in campo di Dzeko aumenta la pericolosità offensiva della Roma ed è proprio il centravanti bosniaco a raddoppiare al 31esimo su azione di Nainggolan. La chiusura con la rete di Bruno Peres nei minuti di recupero.

Nella gara di domenica al Friuli l’Udinese si affida al 4-4-2 con Scuffet in porta, Samir e Widmer difensori laterali e Felipe con Danilo a formare la coppia centrale. Per quanto riguarda la linea di centrocampo Del Neri si affida a Jankto e De Paul come laterali, ed a Halfredsson con Badu come centrali, riproponendo in avanti la coppia Thereau-Zapata.

Per quanto riguarda il Palermo, Diego Lopez deve fare i conti con l’assenza di Bruno Enrique e questo potrebbe portarlo a decidere un cambiamento di modulo, con l’adozione del 4-2-3-1, con la conferma in porta di Fulignati. L’infortunio occorso a Rispoli garantisce un posto nella linea difensiva a Morganella, e dalla parte opposta ci sarà Pezzella che ritrova la maglia da titolare dopo un lungo infortunio. Rischia il posto per affaticamento anche Andelkovic, mentre per Diamanti ci dovrebbe essere la partenza come titolare. Nestorovski confermato come punta avanzata.

Udinese Palermo sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2. Gli abbonati alla televisione satellitare dunque potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

